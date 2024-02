Meer geld voor Helmondse zwerfdieren: 'Mensen laten hond of kat weglopen'

Zo'n twee keer per maand treffen medewerkers van de dierenambulance in Helmond een loslopende hond aan. Voor hen is het duidelijk te merken: deze honden hadden ooit een baasje. Een van de redenen dat mensen hun huisdier ‘weg laten lopen’ is het niet kunnen betalen van de dierenarts. Met een nieuwe regeling hoopt de dierenambulance en de gemeente daar nu een einde aan te maken.

Volgens Twan Spierings van de Stichting Dierenambulance en Dierenasiel neemt het aantal dakloze dieren in Helmond toe. In Helmond bestond al drie jaar de regeling dat mensen met een smalle beurs gratis de hond of kat konden castreren of steriliseren. Zo’n honderd inwoners maakten er gebruik van. Nu is het potje verhoogd naar 52 duizend euro en kunnen mensen ook voor andere kosten een beroep doen op bijstand. Dat bedrag kan oplopen tot 300 euro per jaar.

“Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Spierings. “Wij hebben hopelijk zo min mogelijk straatnestjes, waar we kosten aan hebben. Vorig jaar zijn er in Helmond 400 kittens op straat geboren.” Maar belangrijker is het sociale voordeel van een ruimere regeling. “Mensen komen in een moeilijke financiële situatie terecht en krijgen te horen: 'je moet je huisdier maar wegdoen'.” Volgens Spierings is er bij 9 van de 10 dieren die op straat worden aangetroffen een medisch probleem.