Zangeres Lya de Haas heeft de draad weer opgepikt na dood van 'haar Hennie'

Zing 'Bid veur ons lieve vrouwke...' en hele volksstammen zullen meteen aanvullen: 'Ave Mariaaaaaaa'. Het is het liedje van Lya de Haas dat heel veel Brabanders kennen en in hun hart meedragen. Vaak als de dood om de hoek komt kijken. Zelf zong Lya het al op tal van uitvaarten of zelfs aan het sterfbed van mensen. Ze vertelt erover in de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant podcast 'Hee gaode mee'.

Lya zong het ook op de uitvaart van haar eigen grote liefde Hennie Korsten. Hij overleed in 2019 en is prominent aanwezig in al haar verhalen. Ze maakten eerst gewoon samen muziek maar toen de eerste vrouw van Hennie overleed, sloeg langzaam de vonk over. "Vanaf toen zijn we altijd als duo op gaan treden. Altijd samen. Het was een feestje", zegt Lya. Na het overlijden kwam er een enorme leegte maar langzaam pakt Lya het optreden weer op.

'Ons lieve vrouwke' is de klassieker van Lya die jaarlijks hoog in de Brabantse Top 100 terecht komt. "Bijzonder dat het nog steeds zo aanspreekt. God en Maria zijn best aan het verdwijnen in Brabant", merkt podcastmaker Frank van Osch op. Volgens Lya gaat het liedje vooral over 'steun zoeken'. "En dat hebben we allemaal soms nodig."

'Hee gaode mee' is de podcast van Omroep Brabant over dialectmuziek. In de reeks waren eerder al zangers als Gerard van Maasakkers en Björn van der Doelen te horen.

Wil het hele verhaal van Lya horen? Klik hieronder en abonneer je zodat je geen aflevering mist. Luister ook naar eerdere afleveringen met andere bekende Brabanders in de hoofdrol.