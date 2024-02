Duizend euro voor kwartiertje loodgieterswerk: politie pakt oplichters op

De politie heeft zaterdagavond in Tilburg twee mannen uit Amsterdam aangehouden, nadat ze duizend euro vroegen voor een loodgietersklus van een kwartiertje. De bewoonster van het huis aan de Trouwlaan vertrouwde het niet en belde de politie. Toen agenten het duo aansprak, gingen de twee ervandoor.

De vrouw had een klus laten uitvoeren door de twee Amsterdamse loodgieters. Toen ze klaar waren, rekenden de twee daar ruim duizend euro voor, terwijl ze maar een kwartiertje werk hadden. Ook opvallend was dat de vrouw het bedrag direct moest pinnen en ook geen factuur kreeg.

Ze kreeg sterk het gevoel dat ze opgelicht werd door de loodgieters en belde rond halfacht daarom de politie. Toen de agenten bij het adres aankwamen, waren de twee Amsterdammers daar ook nog.

Op de vlucht

De politie vroeg de verdachten om inzicht te geven in hoe hun bedrijf in elkaar zat, maar daar hadden ze geen zin in. Nadat hun identiteit gecontroleerd was, gingen de twee mannen er vandoor. Een van de twee vermeende oplichters kon snel opgepakt worden, de ander een paar uur later.

De politie en brancheorganisatie Techniek Nederland waarschuwen al jaren voor malafide elektriciens, loodgieters, dakdekkers en klusjesmannen. Er lopen veel beunhazen rond die slecht werk afleveren en daarvoor een hoog bedrag in rekening brengen.

In de video zie je dat er ook beunhazen onder de cv-monteurs zijn.