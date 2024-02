Mart en Nurcan maken hun wijk na schokkende schietpartij stukje veiliger

“Ik loop niet angstig over straat, maar ik denk er nog best weleens aan.” Een jaar na de geruchtmakende schietpartij in de Roosendaalse wijk Kalsdonk, gaan Nurcan Akakça en Mart Reijman op pad als kersverse wijkcoaches in hun wijk. “We laten ons niet terroriseren door een stelletje criminelen”, klinkt Nurcan strijdvaardig.

Vanuit het buurthuis lopen Nurcan en Mart in hun fonkelnieuwe oranje hesjes door de Philipslaan. De plek waar op klaarlichte dag een schutter zijn wapen trok en het vuur opende op een 19-jarige man. Het slachtoffer raakte tijdens de wildwesttaferelen als door een wonder slechts lichtgewond. De bizarre beelden van 3 maart 2023 staan bij veel wijkbewoners nog in het geheugen gegrift.

"We hopen dat door onze opvallende aanwezigheid mensen zich weer veilig voelen op straat."

Het geweldsincident in Kalsdonk stond niet op zich. Afgelopen jaren was het vaker onrustig in de wijk. “We kunnen natuurlijk zo’n schietpartij niet voorkomen. We hopen wel dat door onze opvallende aanwezigheid mensen zich weer veilig voelen op straat”, legt Mart uit. Meteen na de geweldsexplosie vorig jaar, besloot de gemeente maatregelen te nemen. Er kwam extra cameratoezicht en de politie verhoogde het aantal patrouilles. Nurcan en andere wijkbewoners vonden dat niet ver genoeg gaan. Ze wilden het project met buurtcoaches nieuw leven inblazen. Kalsdonk had daar goede ervaringen mee opgedaan. De bewoners werden hierin gesteund door de burgemeester. Kartrekker Nurcan verzamelde in korte tijd een groep vrijwilligers. Maar tot haar grote frustratie kon haar nieuwe initiatief almaar niet van start gaan. Voornamelijk door politiek gesteggel over een vrijwilligersvergoeding. Nadat de Kalsdonkse ten einde raad de stekker uit het project dreigde te trekken, kwam de zaak alsnog in een stroomversnelling.

"We zijn de oren en ogen van de wijk en we spreken mensen aan op hun gedrag."

De vrijwilligersvergoeding is intussen geregeld en de wijkcoaches lopen sinds deze week hun ronde. Drie vrouwen, twee jongeren en zeven mannen houden 's middags en 's avonds een oogje in het zeil. Het project loopt in ieder geval de komende tien jaar. Nurcan: "Ik ben blij dat het uiteindelijk toch is gelukt. We zijn de oren en ogen van de wijk en spreken mensen aan op hun gedrag. Ik zie nu bijvoorbeeld dat auto's afremmen wanneer ze ons zien, dus dat hebben we al bereikt." Volgende maand moet de 32-jarige vermoedelijke schutter van de schietpartij in Kalsdonk voor de rechtbank verschijnen in Breda.