Grote brand in bedrijfspand aangestoken, politie toont beelden van daders

De grote brand die begin januari een bedrijf aan de Stater in Lieshout verwoestte, is aangestoken door twee mannen. Dat meldt de politie maandagavond in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de daders die bewuste avond voor het gebouw aan het rommelen zijn. Kort daarna ontstaat er een explosie en vliegt het pand in brand.

De brand brak uit op 9 januari dit jaar, rond half negen ’s avonds. In eerste instantie werd gedacht dat kortsluiting de oorzaak van de brand was, maar uit bewakingsbeelden blijkt dat er opzet in het spel is. Op camerabeelden zijn twee jonge mannen te zien in de steeg tussen het bedrijfspand en het verzamelgebouw. Eerst lijken ze de boel te verkennen. Nog geen minuut later zijn ze alweer terug. Wat ze precies uitspoken is op de beelden nauwelijks te zien, maar er is vermoedelijk brandbare vloeistof bij betrokken.

Terwijl drie nietsvermoedende medewerkers nog aan het werk waren, grepen de vlammen die avond om zich heen. De enorme kracht van een tweede explosie hield de wandplaten van het pand niet heel. De medewerkers wisten net op tijd weg te komen. Een paar minuten later bezweek een deel van het gebouw door het vuur.

Scenario kattenkwaad 'onwaarschijnlijk'

De politie denkt dat de daders via de achterkant van het bedrijfspand naar Het Laar zijn gevlucht, richting de Wilhelminakade. Op beelden is te zien dat vlak na de brandstichting, rond kwart voor negen ‘s avonds, twee mensen over straat lopen. Opvallend is dat ze in een keer doorlopen zonder te kijken, terwijl de vuurzee vanaf die plek zeker te zien moet zijn geweest. Dat hoeft niet direct iets te betekenen, maar de politie komt graag in contact met deze twee mensen.

Na de brand is achter het pand een jerrycan gevonden, waar vermoedelijk brandbare vloeistof in heeft gezeten waarmee de brand is aangestoken. De pandeigenaar geeft aan met niemand een conflict te hebben, zowel zakelijk als privé niet. Ook met zijn huurders heeft hij een prettige relatie, hij komt regelmatig bij ze op de koffie. Volgens de politie is het onwaarschijnlijk dat de brandstichting een vorm van kattenkwaad was. “Daarvoor is er wel heel veel moeite gedaan en gingen de daders te professioneel te werk.”

De politie is op zoek naar mensen die meer over de daders weten. Het lijkt te gaan om twee redelijk jonge mannen, waarvan de een een donkere jas aan heeft en de ander een lichte.