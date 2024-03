Man die 4 mensen doodreed wordt nu verdacht van mishandeling in gevangenis

Omar E., de man die in 2022 twee moeders en twee kinderen doodreed in Oud Gastel, wordt ervan verdacht dat hij in de gevangenis iemand heeft mishandeld. Dat werd vrijdag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda.

De 28-jarige Omar E. uit Roosendaal zit in voorarrest in de gevangenis in Dordrecht. Naast het doodrijden van de twee moeders en twee kinderen in Oud Gastel in september 2022, wordt E. verdacht van wiethandel en witwassen.

Niemand kon of wilde na afloop van de zitting meer zeggen over de mishandeling. De advocaat van E. liet tijdens de zitting wel doorschemeren dat het iets te maken zou hebben met een medewerker van de gevangenis. Maar alles wijst erop dat het geen zwaar geweld was: in het overzicht met incidenten van de gevangenisdienst DJI wordt geen melding gemaakt van het voorval.

Toch was er voor het Openbaar Ministerie (OM) genoeg aanleiding om hem strafrechtelijk te vervolgen. De officier van justitie vertelde dat er nog een dagvaarding komt over de mishandeling.

Drugs in boodschappentas

E. zit formeel nog vast voor een drugszaak. In de rechtbank zei zijn advocaat dat het bewijs mager is. Een van de agenten die Omar E. in de gaten hield bij zijn huis heeft niet echt gezien dat er drugs werd overgedragen in grote boodschappentassen. Bovendien lag er ook geen drugs in huis bij E., alleen geld en een notitieblok met verdachte teksten. "Maar dat boekje kan net zo goed van de buurman zijn geweest, bij wie wel drugs is gevonden", zei zijn advocaat.

Ook werd ook bekend dat de aanklacht een beetje wordt aangepast. Er was een Rolex-horloge gevonden, maar het gaat om een nephorloge. Het OM vermoedde dat het horloge was witgewassen, maar die beschuldiging verdwijnt dus.

De andere witwas-aanklacht blijft wel staan: het bezit van bijna 40.000 euro aan misdaadgeld. Maar ook daarvan zei de advocaat dat het nog maar de vraag is waar dat geld vandaan komt. "Er is een horecaonderneming in de familie. Contant geld is geen gegeven voor witwassen."

'Hij is onschuldig'

Omar E. zit nu 186 dagen in voorarrest. "Dat is echt lang voor deze verdenking. Hij heeft zich gehouden aan de voorwaarden, behalve in deze zaak dan. Maar hier is hij onschuldig", vindt zijn advocaat.

Het OM is het daar niet mee eens. De officier van justitie zegt onder meer dat E. met boodschappentassen sjouwde die vol wiet zaten. Ook zijn er Snapchat-berichten gevonden tussen E. en een medeverdachte over een drugsvracht naar een klant in België.

E. komt niet vrij

De rechtbank oordeelde dat er voldoende bezwaren zijn tegen de vrijlating van Omar E.. De drugszaak waarin hij verdachte is, is klaar voor behandeling.

Maar eerst wordt het proces over het dodelijke ongeluk in Oud Gastel behandeld, op 15 april. "Het is een keuze om de witwas- en drugszaak en het ongeluk los van elkaar te doen, omdat er dan volledig aandacht kan zijn voor het leed van de slachtoffers", zei de officier van justitie.

Meer weten of Omar E.? Bekijk dan de video hieronder.