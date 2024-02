Automobilist die 2 moeders en 2 kinderen doodreed wordt uit z'n huis gezet

De man die vier mensen doodreed in Oud Gastel mag uit zijn huis worden gezet. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Omar E. was na het dodelijk ongeluk ook nog eens opgepakt voor drugshandel en dat pikt de woningstichting niet.

Begin september 2022 botste Omar E. (28) op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel met hoge snelheid op een personenauto. Twee moeders met twee kinderen kwamen om het leven, een meisje overleefde de klap. E. werd opgepakt maar na een tijdje vrijgelaten, onder bepaalde voorwaarden. Zo mocht hij zich niet schuldig maken aan misdrijven.

Het politieonderzoek was nog volop bezig toen. Dat richtte zich ook op de dure huurauto met Duits kenteken: een bekende truc van criminelen om buiten beeld te blijven. Bij de recherche ontstonden daarom vermoedens dat hij wat te verbergen had.

Wat ook meespeelde was een tip uit april 2021. Iemand had toen gezien dat er auto's met Spaans kenteken bij E. langskwamen en werden gevuld met grote zakken.

Achtervolging

Eind juli vorig jaar was er bij zijn huis aan de Reginadonk in Roosendaal weer zo'n verdachte situatie. Omar E. gaf achter zijn huurwoning, een bigshopper aan een man op een scooter. En er kwamen meer mensen langs voor een tas met inhoud.

Bij een man in een auto, zette de politie in een onopvallende wagen de achtervolging in. Op de A58 bij Wouw kreeg de bestuurder een stopteken. In een vuilniszak in de wagen ontdekte de politie een kilo hasj, een kilo henneptoppen en een klein zakje hennep.

Inval

Daarop besloot de politie een inval te doen in de wijk. Bij een buurman vonden ze 11 kilo henneptoppen, 1 kilo hasj en 332 gram ketamine.

Ook in het huis van E. vielen agenten binnen. Toen agenten aankwamen probeerde de Roosendaler nog tevergeefs te vluchten. In zijn huis vonden agenten een notitieblok met aantekeningen die wezen op wiethandel. Er lagen ook zes mobiele telefoons en bijna 40.000 euro contant geld en een Rolex.

Woningcorporatie Alwel kwam meteen in actie. Al na een paar dagen werd zijn huurcontract ontbonden, nog voordat de burgemeester in actie kwam. Omar E. kreeg nog wel een paar keer de kans om vanuit zijn cel zelf de huur op te zeggen, maar dat weigerde hij.

Bigshoppers

Intussen had de burgemeester het pand voor twee maanden gesloten. Half oktober tekende de verdachte bezwaar aan tegen de huuropzegging.

Omar E. stelde dat hij en zijn huis niks met drugs te maken hebben. Immers, de politie vond geen drugs binnen. Het contant geld was geleend van de snackbar van zijn ouders. En verder waren de notities over drugs niet van hem, want het was niet zijn handschrift. De grote boodschappentassen waren ook niet verdacht, want gewoon van de super in de buurt, was het verweer.

De rechter geloofde daar allemaal niks van. Want de politie had duidelijk gezien dat er een zak met drugs uit zijn huis kwam.

In voorarrest

De rechtbank benadrukte dat de woningcorporatie in haar recht staat om een huurcontract op te zeggen. "Alwel moet als woningcorporatie bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurten en wijken", staat in het vonnis van de rechter in Breda.

Omar E. moet over 14 dagen weg zijn en alles ontruimen. Of er nog meer gezins- of familieleden in het pand wonen is niet bekend. Hij zit sinds de inval in zijn huis in voorarrest. De rechtbank peinsde er onlangs niet over om hem opnieuw vrij te laten.

