Aanpak patserbakken succesvol: al meer dan 100 dure huurauto's afgepakt

De politie boekt steeds meer successen met de aanpak van huurauto’s van de onderwereld. Die wagens komen nogal eens in het nieuws, zoals het bij het verkeersongeluk in Oud Gastel. Daar reed een Roosendaler in een Duitse huurauto vier mensen dood. De aanpak is vorig jaar uitgebreid in heel Brabant. En de teller staat nu op meer dan honderd afgepakte wagens. Jezelf verstoppen in een huurauto wordt steeds lastiger: "Ongeacht wie erin zit, we zetten hem aan de kant."

“We zien ze minder”, zegt hoofdinspecteur Martijn Mol. Hij is als operationeel expert bij politieteam Roosendaal een van de bedenkers van de aanpak. Maandag haalden ze in Zeeland-West-Brabant de honderdste huurauto van de weg. 74 van die 100 wagens zijn in Roosendaal en omgeving onderschept, waar het project anderhalf jaar geleden begon.

De ervaring van Mol leert dat criminelen van alles proberen om onder de radar te blijven. Een auto op je eigen naam zetten is onhandig. Want dan laat de politie je nooit met rust bij controles. Vandaar dat criminelen lang gebruik maakten van schimmige en anonieme autoverhuurbedrijfjes. Maar dat veranderde, in 2016.

Patserbakken

“Toen kwam er een vergunningensysteem voor autoverhuurbedrijven. Vanaf 2017 zie je de opkomst van Duitse huurauto’s”, zegt Mol. De huurauto’s zijn opvallend patserig en duur. “Mercedes AMG’s, dikke Golf GTI’s.”

Maar ook het rijgedrag. “Het zijn vaak jongeren. Oudere criminelen willen minder snel laten zien hoe succesvol ze zijn. Maar hun rijgedrag valt enorm op. Die jonge gasten kunnen echt niet rijden en dat levert gevaarlijke situaties op”.

Doden

Dieptepunt was de Roosendaler die in september 2022 op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel op een 50-kilometer weg het gaspedaal flink intrapte, tot boven de 150 kilometer per uur. Hij ramde een auto die de weg op reed, met vier doden en een gewonde tot gevolg. “Toen zijn we de aanpak gestart. Met steun van de burgemeesters van Roosendaal en Halderberge." Project 'Mietwagen' (Duits voor huurauto) was geboren.

Als een politiewagen een huurauto met buitenlands kenteken ziet rijden, kan die rekenen op extra aandacht. “Ongeacht wie erin zit, we zetten hem aan de kant."

Bekende

Na het stopteken moeten bestuurders hun rijbewijs maar ook hun huurcontract laten zien. En daar gaat het vaak al mis. ”Van internet gedownloade formulieren, half en zelf ingevuld. Als het al is ingevuld. En dan ook nog op naam van iemand anders. Vaak blijkt dan dat we de bestuurder al kenden van drugszaken. Het zijn niet onze grootste vrienden die erin rondrijden,” zegt Mol met een bedenkelijke blik.

Het komt zelfs voor dat Duitse auto’s zijn onderverhuurd. “Niks op papier”, zucht Mol. “Het verhuurbedrijf weet dus niet precies wie erin rondrijdt. Dat is strafbaar, want het is joyriding. Dat is dan de reden om hem in beslag te nemen.” Zo worden de huurauto's afgepakt van de bestuurder.

Belasting

Er rammelt meestal nog meer aan zo’n auto. “Wat vaak ontbreekt is een vrijstelling van de Belastingdienst. Je mag niet zo lang in een huurauto hier rondrijden. We sturen de gegevens naar de Belastingdienst, die dan kan checken of iemand zonder inkomen wel zo’n dure bak kan huren. Zo’n huurauto kost 3000 tot 4000 euro per maand. De belastingdienst stuurt de huurders dan een brief met de vraag om uitleg. Fiscaal doorpakken dus."

De politie stalt uiteindelijk de afgepakte auto. Die wordt opgehaald door de verhuurder -de eigenaar- in Duitsland. “Het is de vraag of het echte verhuurbedrijven zijn. Ze zitten in appartementencomplexen, vaak hebben ze niet eens een website."

De politie vindt het heel opvallend dat geen enkel verhuurbedrijf tot nu toe aangifte deed voor joyriding.

Mol waarschuwt: wie denkt dat hij kan overstappen op een Belgische, Poolse of Litouwse huurauto die heeft het mis. “We hebben afgesproken met het Openbaar Ministerie (OM) dat we alle huurauto’s volgen.”

Landelijk

Het project wordt door steeds meer regio's in het land overgenomen. In Oost-Brabant boeken ze ook successen met de aanpak. Daar zijn ze in juni 2023 begonnen. Na de opstart en uitleg aan de teams worden daar inmiddels ook Duitse huurauto’s in beslag genomen. Zeker vijftien tot nu toe, meldde de eenheid Oost-Brabant in december.

In Rotterdam zijn ze ook bezig. Limburg en Gelderland hebben interesse. “We moeten het fenomeen zo beheersbaar krijgen”, zegt Mol.

