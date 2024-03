Ontvoerder knipt vingerkootjes af bij verkeerde persoon: 16 jaar geëist

In de rechtbank van Den Bosch is dinsdag zestien jaar geëist tegen een 36-jarige Eindhovenaar. De man zou, volgens het Openbaar Ministerie (OM), bij een andere man vingerkootjes hebben afgeknipt en met een hamer op zijn voet hebben geslagen. Achteraf bleek de verkeerde persoon te zijn mishandeld.

Het slachtoffer werd 26 juni 2022 vanuit België naar Eindhoven gelokt. Er bestond namelijk het vermoeden dat hij een partij drugs had gestolen. Toen de man aankwam in Eindhoven werd hij ontvoerd om vervolgens te worden gemarteld.

Twijfels

Er zouden vooraf al twijfels bij de ontvoerders zijn of de man het daadwerkelijk had gedaan. Dit blijkt uit chatberichten van de daders. Tijdens de verminking van de man, bleef hij ontkennen dat hij het had gedaan.

"Deze man heeft ruggengraat", stuurt een van de verdachten in een chat. "Als hij het had gedaan, dan had hij wel gepraat." Het chataccount leidt naar Hicham R. Hij wordt verdacht van grootschalige wapen- en drugshandel.

Marteling

De verdachte zou het slachtoffer hebben vastgebonden en geblinddoekt. Daarna begon de marteling. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Hij liep onder meer een gebroken voet op.

De verdachte werd in oktober 2022 opgepakt in de gevangenis in Vught. Dit was op de dag dat hij eigenlijk vrij zou komen om voor een zieke zus te zorgen. Hij zat sinds november vast voor een drugszaak en wapenbezit.

