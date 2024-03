Kind doodgestoken in Boekel: verband met dodelijk verkeersongeluk

In een huis aan de Dotterbloem in Boekel is woensdagmiddag een kind overleden bij een steekpartij. Een ander kind is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij is nog niks bekend. In Wilbertoord, tien kilometer verderop, is woensdagmiddag een dodelijk ongeluk gebeurd. Dat ongeluk houdt mogelijk verband met de dodelijke steekpartij in Boekel.

Drie buurtbewoners vertellen dat ze na de steekpartij zagen dat een van de kinderen zwaargewond naar buiten werd gedragen. "Ik zag dat een van de kinderen op een brancard de ambulance in werd gerold. Dat was niet fijn om te zien", vertelt Gies. Er stonden op dat moment veel buurtbewoners op straat. "Het geeft wel een shock, zeker omdat het om kleine kinderen gaat. En dat zoiets hier gebeurt. Dit is normaal gewoon een rustige wijk, dus dit heeft wel impact", zegt hij. Hoe oud de kinderen zijn is onduidelijk, maar ze gaan naar de basisschool. De bewoners van het huis, naar verluidt van Poolse afkomst, wonen er volgens de buurt pas een paar maanden. In een buurtapp gaat op dit moment rond dat er een vrouw, mogelijk de moeder van de kinderen, gezocht wordt. De politie doet op dit moment onderzoek in het huis aan de rand van het dorp. In de straat staan vier busjes van de forensische opsporing. Ook de brandweer en politie zijn ter plekke. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

foto: Omroep Brabant.

De hulpdiensten zijn massaal naar het huis in Boekel toe gekomen (foto: Omroep Brabant).