Dit is wat we tot nu toe weten over het familiedrama in Boekel

De politie doet ook donderdag nog onderzoek in een huis aan de Dotterbloem in Boekel, waar woensdag een twaalfjarige jongen werd doodgestoken en zijn tienjarige zusje zwaargewond raakte. De moeder van de broer en zus kwam om het leven nadat ze in Wilbertoord tegen een vrachtwagen reed. Wat er zich woensdag precies heeft afgespeeld, moet nog duidelijk worden. Het onderzoek is nog aan de gang. "En de verwachting is dat het ook de rest van de dag nog gaat duren", laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie kan geen informatie geven als het onderzoek nog loopt, zegt een woordvoerder. Ook komt er geen antwoord op de vraag hoe het gaat met het kind dat zwaargewond is geraakt en wie de kinderen iets heeft aangedaan. Om kwart voor een woensdagmiddag kwam de eerste melding binnen bij de politie van een ernstig ongeluk aan de Noordstraat in Wilbertoord. Een auto en een vrachtwagen botsten daar op elkaar. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. De 42-jarige bestuurster overleed. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Ruim een uur later, iets na twee uur, wordt de politie opgeroepen na een steekpartij aan de Dotterbloem in Boekel. In het huis worden twee jonge slachtoffers gevonden, twee kinderen van tien en twaalf jaar. Eén van hen blijkt te zijn overleden, het andere kind is zwaargewond.

Wat voor de buitenwereld in eerste instantie lijkt te gaan om twee afzonderlijke drama's, blijkt rond vier uur dat deze gebeurtenissen tragisch met elkaar verweven zijn. De omgekomen vrouw in de auto blijkt de moeder van de twee neergestoken kinderen in het huis in Boekel. Later woensdagavond doet de betrokken vrachtwagenchauffeur van het ongeluk zijn verhaal bij Omroep Brabant: “Zij reed op haar eigen weghelft en opeens stuurde ze vol mijn kant op. Ik schrok me kapot en ging vol op de rem.” Woensdagavond is er een bijeenkomst van de gemeente Boekel voor mensen die nauw betrokken zijn bij de slachtoffers. "Het samenkomen was bedoeld om emoties te delen en met elkaar te praten, we zijn blij dat we het op korte termijn konden organiseren. Buurtgenoten en ouders van vriendjes van de kinderen die betrokken zijn, waren erbij. Net als vertegenwoordigers van de scholen", zegt een gemeentewoordvoerder. Of er ook familie van de slachtoffers aanwezig was, weet ze niet. Zo'n vijftig tot zestig mensen waren aanwezig.

Donderdagochtend bij de plaats delict komt zo nu en dan een buurtbewoner voorbij. Een vrouw staat stil bij de witte schermen. "Ik ben hier vanmorgen met mijn zoontje naartoe gelopen. Hij wilde graag een kaarsje aansteken. Een stukje verwerking." Het drama is volgens haar niet uit te leggen aan haar kind. "Je probeert hem te helpen in kindertaal op zijn niveau. Daar probeer je open en eerlijk over te zijn, tot een bepaalde hoogte." De politie verwacht dat er donderdag meer informatie komt als het onderzoek in de woning dan wordt afgerond.



Kaarsen in Boekel (foto: Omroep Brabant).