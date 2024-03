School vangt kinderen op na drama: 'Er is een leeg stoeltje in de klas'

Het meisje (10) dat woensdag zwaargewond raakte bij een steekpartij in een huis in Boekel, is een leerling van Kindcentrum Octopus in Boekel. Dat bevestigt de directie van de school. In het huis aan de Dotterbloem kwam de 12-jarige broer van het meisje om het leven. Hoe ga je daar als school mee om? “Je bent hier als school nooit op voorbereid. Je moet kijken naar wat passend is op dit moment”, vertelt directielid Karin van den Berkmortel over de achtbaan waarin ze terecht zijn gekomen.

Het nieuws is ingeslagen als een bom op school. Het 10-jarige meisje dat gewond is geraakt, zit in één van de groepen 7 op KC Octopus. Haar broer van 12 overleefde de steekpartij niet. Hij zit op een andere school. “Onze gedachten zijn bij de nabestaanden”, zegt Van den Berkmortel. “Dit heeft impact op de hele gemeenschap, alle kinderen in Boekel zijn ermee bezig. Het gaat verder dan alleen de school.” De medewerkers van de school, een team van zo’n 35 mensen, bleven woensdag tot laat op school, vertelt directeur Jan Heesakkers. “We zijn bij elkaar gaan zitten met mensen van Slachtofferhulp. We hadden allerlei vragen. Wat gaan we morgen doen? Hoe vangen we leerlingen en ouders op? Hoe kunnen we er zijn voor de collega’s?”, vertelt hij.

“Er is natuurlijk een leeg stoeltje in de klas."

Om ouders en hun kinderen op te vangen, stonden er vanmorgen bij het openen van de school medewerkers klaar van Slachtofferhulp, GGD en Dorpsteam Boekel. “In de klas was er ruimte voor de verhalen die kinderen gehoord hadden.” Alle docenten van de groepen 7 van de school waren vandaag aanwezig om elkaar te ondersteunen in de klas. In de loop van de dag wordt er op school een speciaal hoekje ingericht voor de kinderen. Hier kunnen ze terecht voor steun en troost. “Er is natuurlijk een leeg stoeltje in de klas. We hebben er vanochtend met de kinderen over gesproken en daarna zijn ze gaan knutselen. Het is goed om het ritme weer op te pakken, zodat het er niet de hele dag over gaat”, legt Heesakkers uit.

"Het advies was vooral: luister naar elkaar en houd het bij de feiten."