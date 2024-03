Kan het OM de erfenis van Yvon K. zomaar blokkeren? Dit zeggen advocaten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de enorme erfenis van Chris Grinwis uit Halsteren geblokkeerd. De dochter van moordverdachte Yvon K. zou het geld erven, maar het OM vindt dat het geld is verkregen uit een misdrijf. Maar Yvon is nooit veroordeeld, omdat ze vlak voor de uitspraak overleed. Kan Justitie de erfenis dan wel bestempelen als crimineel geld? Twee strafrechtadvocaten geven antwoord.

Het OM vermoedt nog steeds dat de voormalige supermarkteigenaar is vergiftigd door Yvon K. Zij beroofde zich vlak voor de uitspraak van het leven. De rechtbank heeft de zaak daarom niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat er geen uitspraak komt of Yvon wel of niet schuldig was aan de vergiftiging. De miljoenenerfenis gaat daarom naar de dochter van Yvon, maar Justitie probeert dat tegen te houden. De erfenis wordt door het OM gezien als geld dat verkregen is uit een misdrijf. Maar kun je dat wel zo stellen als Yvon nooit schuldig is bevonden? Volgens strafrechtadvocaat Ester Vroegh niet. Zij vertegenwoordigt de dochter van Yvon K. "Justitie probeert de schuldvraag via deze weg opnieuw beantwoord te krijgen", stelt ze.

"Justitie is een slechte verliezer in dit verhaal."

Het komt vaker voor dat het OM beslag legt op de erfenis van een veroordeelde crimineel. Die erfenis wordt crimineel geld genoemd, omdat degene van wie het geld was ook daadwerkelijk is veroordeeld. Maar dat is dus in het geval van Yvon K. anders. Zij is niet veroordeeld. Volgens Vroegh dreigt het OM de dochter van Yvon te vervolgen voor witwassen. "Want als zij de erfenis accepteert, zou ze volgens Justitie dus crimineel geld hebben." Of er een kans is dat het OM gelijk krijgt, is nog maar de vraag. "Dan zouden ze de zaak van Yvon K. dunnetjes over moeten doen. Terwijl er al een vonnis ligt waarin staat dat de zaak niet ontvankelijk is verklaard." Een bijzondere gang van zaken, zegt Vroegh. "Ik kan het niet anders uitleggen dan dat Justitie een heel slechte verliezer is in dit verhaal."

"Dat gaat toch tegen al je rechtsgevoel in?"

"Iedereen voelt wel aan dat Yvon K. dat geld niet fris heeft gekregen via haar eerste en tweede man. Het zou fout zijn als de dochter dat geld zou krijgen", meent hij. "Dat Yvon K. het onmogelijk maakte om veroordeeld te worden, wil niet zeggen dat het geld daardoor legitiem is. Dat gaat toch tegen al je rechtsgevoel in?" Het feit dat Yvon K. niet schuldig is bevonden, maakt volgens Van der Kruijs minder uit. Volgens hem kan de erfenis worden bestempeld als een vorm van ongerechtvaardigde verrijking. Dat is het geval als iemand zich verrijkt ten koste van een ander, zonder dat diegene daar recht op had. "Het OM kan aan de rechter vragen of ze het geld aan de staat mag uitkeren. Ik denk dat dat de enige manier is waarop ze het kunnen doen. Ik kan me niet voorstellen dat er een beslissing wordt genomen die indruist tegen elk rechtsgevoel", zegt Van der Kruis.