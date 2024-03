Kat Rinus was 3,5 jaar vermist en dook op aan de andere kant van de stad

In Oss was er vrijdagmiddag een bijzondere hereniging. De dierenambulance Maasland mocht na drie-en-een-half jaar de vermiste kater Rinus weer naar zijn baasjes brengen. Die dachten dat hun kat inmiddels overleden was, maar het beestje bleek aan de andere kant van de stad te zitten.

De dierenambulance kreeg vrijdagochtend het verzoek om in Oss een vangkooi te plaatsen omdat er al twee dagen een kat rondliep. In de buurt kende niemand het diertje. Het vermoeden bestond dat de kat was meegelift met een bestelbusje.

Hoewel gedacht werd dat de viervoeter verwilderd was, liep hij na een paar uur al de vangkooi in en zag hij er ook goed uit. Daardoor kon het personeel van de dierenambulance controleren of de kat gechipt was. Dat was het geval en alle gegevens bleken ook nog te kloppen waardoor de eigenaren gebeld konden worden.

Stomverbaasd

Die waren stomverbaasd. Want hun kater Rinus was al drie-en-een-half jaar vermist. Eigenlijk gingen zijn baasjes er vanuit dat hun huisdier al lang overleden was. Maar niets bleek minder waar.

Rinus is door de dierenambulance weer herenigd met zijn eigenaren en kan weer in zijn eigen mandje aansterken en wennen. Dat laatste is ook echt nodig, want na drie-en-een-half jaar buiten leven is alles 'een beetje vreemd en eng' binnen volgens de dierenambulance Maasland. Ook al at Rinus zijn brokjes razendsnel op.

Chippen

Waar Rinus al die tijd precies rondgezworven heeft, is onduidelijk. Maar volgens de dierenambulance laat deze hereniging na zo'n lange tijd wel zien waarom het zo belangrijk is je huisdier te chippen en de contact- en adresgegevens goed bij te houden.