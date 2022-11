Yoda was 12 jaar van huis en doet alsof 'ie nooit is weggeweest, zo kan dat

Het klinkt bijzonder en toch komt het wel vaker voor: kat Yoda kwam na twaalf jaar weer thuis bij zijn baasje Peer uit Oss. En: het dier voelde zich na al die jaren gelijk weer op z'n gemak. Alsof het nooit anders was geweest. Dierengedragstherapeut Marieke van der Burgt uit Veghel weet wel hoe dat kan, maar ook dat het niet vanzelfsprekend is. "Je weet niet wat een kat ondertussen heeft meegemaakt."

"Katten socialiseren als ze jong zijn", legt Van der Burgt uit. "Als kitten raken ze dus gewend aan een omgeving, geluid, geur en dus ook aan mensen. Ze leren snel. Een stem of geur kunnen ze jaren later nog herkennen." Of je je kat als kitten al in huis had, is dus een goede voorspeller van of hij je zal herkennen na jaren uit elkaar te zijn geweest.

En het hoeft niet eens exact dezelfde omgeving te zijn, die hij 'herkent'. "Een kat die gewend is aan een appartement, herkent vaak de geluiden van zo'n gebouw en voelt zich daardoor sneller thuis in een flat."

Dat een kat na jaren teruggevonden wordt, gebeurt nog weleens. Kat Yoda is lang niet de enige. Vorig jaar juli werd poes Loesje ook na twaalf jaar teruggevonden in Nistelrode. In februari dit jaar kreeg Amy uit Tilburg haar kat Snacky terug. Die liep acht jaar geleden weg van huis na een storm. Stichting Zwerfkat vond Snacky terug in Kaatsheuvel, 16 kilometer verderop.