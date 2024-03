Geld om doden bij gezinsdrama naar Polen te brengen is al snel binnen

De inzamelingsactie om de lichamen van de slachtoffers van het gezinsdrama in Boekel naar Polen te kunnen brengen, is massaal gesteund. Al binnen twee dagen is het streefbedrag van 2500 euro bereikt. De nabestaanden van de vrouw en haar zoon die vorige week woensdag om het leven kwamen, willen hen graag in Polen begraven. Wioletta Nowak, die de actie opzette, is erg blij met de opbrengst: “Dit is een heel mooi gebaar.”

De schok is nog groot in Boekel na het familiedrama van afgelopen woensdag. In een huis aan de Dotterbloem stak een moeder haar twaalfjarige zoon dood. Zijn zusje van tien overleefde de steekpartij, maar belandde zwaargewond in het ziekenhuis. De moeder van de kinderen kwam later die middag om het leven nadat ze in Wilbertoord tegen een vrachtwagen reed.

Enorm dankbaar

Een kennis van de familie startte een inzamelingsactie, om de lichamen naar Polen te kunnen vervoeren. In dat land is de moeder geboren. De nabestaanden willen hun dierbaren daar begraven, maar alleen het vervoer van de lichamen naar Polen kost al 2500 euro. Dat is voor Poolse begrippen veel geld, omdat de meeste mensen daar maar 700 euro per maand verdienen en niet verzekerd zijn.

De inzamelingsactie ging zaterdag van start. Maandagmiddag was het streefbedrag van 10.000 Poolse zloty al bereikt. Wioletta is enorm dankbaar. “Dat zegt iets over de mensen die hebben gegeven en dat het medeleven voor de nabestaanden groot is”, zegt ze. “Ondanks de hele tragische gebeurtenis wordt er ook naar de andere kant gekeken en overheerst de saamhorigheid. Het is nog steeds niet te bevatten wat er is gebeurd, maar dit geeft een goed gevoel.”

Overleggen

Veel mensen vragen zich af of er ook niet iets gedaan kan worden voor het meisje dat de steekpartij overleefde. Daarover kan Wioletta vanwege de privacy niks zeggen. “Ik wil niet nog meer commotie veroorzaken. Ik heb simpelweg de actie gestart om de nabestaanden te helpen.”

Of de crowdfunding wordt stopgezet nu het behaalde bedrag is bereikt, of dat er nog meer wordt opgehaald voor bijvoorbeeld de begrafenissen, weet Wioletta nog niet. “Ik heb deze actie samen met familieleden en vrienden in gang gezet. Dus dat ga ik met hen overleggen.”

Het is nog niet bekend wanneer de lichamen naar Polen worden gebracht.

Hier zie je wat er zich vorige week afspeelde: