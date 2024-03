Gokmiljonair vrijgesproken, twee anderen krijgen in hoger beroep werkstraf

Een 45-jarige man uit Geldrop is in hoger beroep vrijgesproken in de zaak rondom een illegale online gok- en pokerorganisatie. Twee andere hoofdverdachten (43 en 45) uit Geldrop en Eindhoven komen er met een taakstraf van 200 uur vanaf. De rechtbank in Den Bosch had het drietal tot twee jaar cel opgelegd. Dinsdag wordt pas duidelijk waarom de straffen zoveel lager uitvallen.

De zaak kwam in 2013 aan het licht. Er werd toen onder meer een inval gedaan in De Regent, een woontoren in Eindhoven. De verdachten moesten vorig jaar 24 miljoen euro aan de staat betalen, die ze met hun illegale activiteiten zouden hebben verdiend. Het is de vraag of dat ook gebeurt, want hierover loopt nog een procedure bij het gerechtshof.

De twee hoofdverdachten die een taakstraf kregen, moeten wel zes maanden de cel in wanneer ze weer de fout ingaan. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit bepaald en veegde ook de ton boete van tafel, die de rechtbank alle drie de hoofdverdachten had opgelegd.

Met deze uitspraken in hoger beroep is deze kwestie nog steeds niet tot een eind gekomen. De veroordeelden kunnen immers nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Bovendien moet het hof zich dus nog buigen over het al dan niet laten terugbetalen van de 24 miljoen die de betrokkenen met hun internationale praktijken zouden hebben verdiend.

De drie verdachten stonden toen ze werden aangehouden in de top 100 van jonge miljonairs van het blad Quote. Een van hen had toen een vermogen van ongeveer 11 miljoen euro, vandaar dat ze Quotemiljonairs werden genoemd.

