Geen extra geld voor dertig slachtoffers chroom-6 in Tilburg

NedTrain hoeft toch geen extra vergoeding te betalen voor gezondheidsschade door blootstelling aan chroom-6. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep beslist. Een groep van dertig voormalig reïntegratiemedewerkers uit Tilburg wilde een extra schadevergoeding van 8000 euro van het bedrijf als gevolg van gezondheidsschade door chroom-6.

In 2021 oordeelde de rechtbank in Breda dat NedTrain wel een bedrag als schadevergoeding en smartengeld moest betalen, maar dat de hoogte nog moest worden vastgesteld. Het gerechtshof draait dat nu weer terug.

De zaak was aangespannen door (voormalig) bijstandsgerechtigden die actief waren in de loodsen waar de treinen stonden. De gemeente Tilburg werkte met NedTrain samen in het kader van een re-integratietraject (tROM) voor mensen in de bijstand en zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van het bedrijf aan het werk. De treinen werden geschuurd en in het stof dat er afkwam, zat chroom-6. Die giftige stof kon worden ingeademd of ingeslikt.

Niet collectief

De dertig medewerkers wilden extra geld voor de gezondheidsklachten die ze hebben gekregen door chroom-6. Ze hebben hun individuele zaak, collectief laten beoordelen door het gerechtshof. Daarvoor hebben ze bewijsmiddelen niet per individu ingediend, maar collectief zegt het gerechtshof. En dat had anders gemoeten.

Iedere medewerker had voor zichzelf de zaak moeten onderbouwen, zoals: in welke periode hij werkzaam is geweest, welke werkzaamheden hij heeft gedaan en wat zijn gezondheidsklachten zijn? Omdat dat niet gebeurd is, moet de vordering volgens het hof worden afgewezen.

Teleurgesteld

Advocaat Rob Bedaux, die de dertig chroom-6 slachtoffers bijstaat, is hevig teleurgesteld in de uitspraak. Hij won eerder de zaak bij de rechtbank in Breda en ook een chroom-6 zaak voor Defensie. “Het hof verwijt mij dat ik de werkzaamheden en gezondheidsschade bij ieder individu niet goed heb aangegeven.

Maar ik heb lijsten gemaakt waaruit kon worden opgemaakt wie welke werkzaamheden heeft gedaan en welke gezondheidsschade dat heeft opgeleverd. Ik moet dat doen, omdat ik anders de gezondheidsschade van het ene slachtoffer bekend maak bij het andere en dat mag ik niet. Het verwijt van het hof dat ik de werkzaamheden en gezondheidsschade bij ieder individu niet goed heb aangegeven, is dus onterecht.”

De Heerlense advocaat had 8000 euro extra vergoeding geëist bij het hof bovenop de 7000 euro die iedereen al heeft gehad van de gemeente Tilburg en NedTrain. Bedaux gaat hoogstwaarschijnlijk in cassatie tegen deze uitspraak.

Niks meer te verliezen

Fons Tannenbaum is een van de gedupeerden. Hij kreeg na het werk met chroom-6 hartklachten, kapotte longen en trauma’s. Zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Hij is teleurgesteld in de uitspraak. “zoals gewoonlijk” zegt hij droog. “Ik had wel verwacht dat we nog een vergoeding zouden krijgen, op z’n minst. Laat Bedaux maar in cassatie gaan, we hebben toch niks meer te verliezen, toch?”

Kwart miljoen boete

De uitspraak staat los van de veel grotere strafzaak die het Openbaar Ministerie had aangespannen tegen NedTrain en de gemeente Tilburg over chroom-6. Daarbij oordeelde de rechtbank in Rotterdam in februari 2023 dat de gemeente Tilburg en NedTrain allebei 250.000 euro boete moeten betalen, omdat ze hadden moeten weten dat werken met chroom-6 gevaarlijk voor de gezondheid was van de medewerkers.

