Rini moest na 50 jaar wijken voor wegverbreding die er nog altijd niet is

Rini Weijers (71) woonde zijn hele leven aan de N279 bij Boerdonk. En jarenlang leefde hij met het vooruitzicht dat er een wegverbreding zou komen. Daarvoor zou zijn huis tegen de grond moeten. Om een einde te maken aan de knagende onzekerheid, verkocht hij zijn huis een paar jaar geleden aan de provincie. Alleen zijn de plannen nu nog steeds niet rond. Rini ziet nu vanaf zijn nieuwe adres niet alleen het oude huis aftakelen. Ook de emotionele band en de herinneringen brokkelen af en dat doet zeer.

In 1931 bouwde de opa van Rini langs de Zuid-Willemsvaart zelf een huis, vlakbij het veerhuis. Dat is de plek waar mensen vroeger met een klein pontje het kanaal konden oversteken. Het is het huis waar Rini is geboren, opgegroeid en altijd heeft gewoond. Hij wijst naar een veldje naast het huis. “Hier hadden we als kind een voetbalveldje gemaakt en veel gespeeld met de jongens uit het dorp.”

Doordat er steeds meer verkeer voorbij raasde, kwamen er plannen om de weg aan te pakken. “Rond 2008 werd daar al over gesproken. Er begon voor ons een erg onzekere tijd. Want we wisten niet wat het voor ons zou betekenen. Er zou een dag komen dat we hier weg moesten”, kijkt Rini terug.

De weg langs de Zuid-Willemsvaart, de N279, werd in al die jaren steeds drukker en drukker. “Ja, dat hebben we echt gemerkt”, vertelt Rini. “Vooral de herrie nam toe. Het slaapkamerraam stond altijd open. En bleef open, want je went eraan.”

Die dag kwam in 2017. “Er kwam iemand van de provincie langs om te vertellen dat we binnen een jaar weg moesten. Maar een half jaar later veranderden de plannen en konden we toch blijven. Zaten we wéér in de onzekerheid. Ja, het is onvoorstelbaar. Dat je niet weet of je wel of niet weg moet. Dat doet wel wat met iemand.”

Het meest vervelende uit die periode, vindt Rini dat hij niet wist of hij moest investeren in zijn huis. Hij wilde het graag isoleren. “We hebben de spouwmuren geïsoleerd. En we wilden aan het dak beginnen toen de provincie in 2020 weer langskwam. Nu moesten we echt weg.”