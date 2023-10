Veel plannen voor de N279 gesneuveld, weg op zijn vroegst over 5 jaar klaar

Het is een van de grootste frustraties in de regio Veghel en Helmond. Wanneer wordt de drukke N279 eindelijk aangepakt? Er wordt al jarenlang gesproken over het verbeteren van de weg tussen Veghel en Asten, maar het ene na het andere plan sneuvelt. Er komt nu een nieuw plan van de provincie, maar het zal nog minstens vijf jaar duren voordat de weg gereed is.

Jos van Asten is lid van het Platform Ondernemend Meierijstad en Martin Jacobs is verbonden aan de Ondernemersvereniging Gemert. Beiden zijn al jaren betrokken bij dit vraagstuk. "Ik denk dat we er al twintig jaar over praten," zegt Van Asten. De ondernemersverenigingen vinden dat er nu echt iets moet gebeuren. Langs de weg bevinden zich volgens hen 2200 bedrijven die goed zijn voor 16.000 banen.

Martin Jacobs haalt een flinke krat tevoorschijn, gevuld met dossiers, mappen en papieren. Alles wat hij heeft verzameld sinds hij zich bezighoudt met de N279. Jacobs raakt enorm gefrustreerd. "Het aanpakken van die weg loopt telkens vast in de politiek."

Dit is de afgelopen jaren met meerdere plannen gebeurd:

In 2014 gingen de plannen voor de 'ruit' van Eindhoven niet door. De N279 zou hier onderdeel van worden en verbreed worden.

In 2017 werden de plannen geschrapt om de N279 om Veghel te leiden en een nieuwe aansluiting te maken op de A50.

Er kwam een nieuw plan: de weg door Veghel zou 2x2 rijstroken krijgen, terwijl de rest van de weg 2x1 rijstrook zou houden. Om de wijk Dierdonk in Helmond te ontlasten, zou de weg daaromheen worden aangelegd. In 2021 verwierp de Raad van State deze plannen, onder andere door achterhaalde verkeerstellingen.

Jacobs was erbij toen de Raad van State de provincie terugverwees naar de tekentafel. "Sindsdien is het stil," zegt hij. Inmiddels is er een nieuwe coalitie in het provinciehuis aan de macht en wordt de N279 genoemd in het coalitieakkoord. Er is ook een nieuwe gedeputeerde verantwoordelijk voor de weg.

De nieuwe provinciebestuurder is Stijn Smeulders (PvdA). "Ja, ik baal er nog steeds van dat het plan toen is gesneuveld", zegt hij. Maar ze zitten niet stil op het provinciehuis in Den Bosch. Een nieuw projectteam ontwikkelt een nieuw plan voor de N279. Op zijn vroegst zal de weg in 2028 klaar zijn.

Gaat nog lang duren

"Ik begrijp dat het lang duurt," zegt Smeulders. "Maar we moeten heel zorgvuldig te werk gaan. Het moet helemaal 'Raad van State-bestendig' zijn. Anders zitten we over tien jaar weer in dezelfde situatie." Er is 245 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van de N279. Het is daarmee het grooste wegenproject van de provincie.

Dus de komende jaren zal er nog steeds file staan op de N279. "Je kunt klagen dat je in de spits in de file staat", zegt Smeulders. "Maar je kunt ook proberen de spits te vermijden of met de fiets gaan. Ik begrijp dat niet iedereen dat kan, maar sommigen wel."

Intussen neemt de provincie kleine maatregelen om de weg beter door te laten stromen en veiliger te maken. Zo komt er een ongevallendetectiesysteem en worden sommigen afritten afgesloten.

