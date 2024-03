Protesten tegen zijn vakantiepark gaan Peter niet in koude kleren zitten

Projectontwikkelaar Peter de Haan bij de parkeerplaats voor zijn toekomstige gasten (Foto: Alice van der Plas) Peter de Haan bij de maquette van het nieuwe vakantiepark Volgende 1/2 Projectontwikkelaar Peter de Haan bij de parkeerplaats voor zijn toekomstige gasten (Foto: Alice van der Plas)

Het is het eerste vakantiepark dat projectontwikkelaar Peter de Haan gaat realiseren. Vol trots laat hij de maquette zien van het nieuwe vakantiepark bij natuurgebied de Grotelsche Heide bij Gemert-Bakel. De ondernemer uit Capelle aan den IJssel bouwt er 136 vakantiewoningen. De protesten tegen het park zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik wil hier gewoon iets moois van maken.”

Een relatie belde De Haan een aantal jaren geleden om hem te wijzen op het terrein van een oude camping bij natuurgebied de Grotelsche Heide. “Ik wist niet eens dat Bakel bestond. Ik ben er in de avond heen gereden om te kijken. Het was een oase van groen en rust, maar op het terrein was het een grote bende. Het leek wel een oorlogsgebied.” De Haan zag de potentie en kocht de grond in 2022.

"We gaan voor minder woningen dan toegestaan."

“We zijn een ervaren ontwikkelaar. Natuurlijk hebben we eerst naar het bestemmingsplan gekeken. Dat kwam uit 2014. Daar stond in dat er 165 woningen gebouwd mochten worden en ook de bouw van het centrumgebouw was goed omschreven.” Daar komt een supermarktje van de Jumbo in, een zwembad voor de kleintjes en een koffiebar. De Haan zegt snel tot de conclusie te zijn gekomen dat 165 woningen geen optie was. “Dan had je de huisjes tegen elkaar aan moeten zetten.” Hij koos daarom voor 136 woningen. “Daarmee gaan we dus voor minder dan in het bestemmingsplan stond. We voldoen ook ruim aan de stikstofnormen.” Het beeld dat De Haan ineens wél iets mocht bouwen, klopt volgens de ondernemer dan ook niet.

"Het is een vrij land, mensen mogen eropuit trekken"

De Haan nodigde de hele buurt uit voor de presentatie van zijn plan. Landal was erbij en de architect. “Ik zei, de komende jaren ben ik eerst jullie gast, daarna jullie buurman. Ik had het idee dat het best goed ontvangen werd. Er waren veel zorgen over honden, verkeer en zwerfvuil. Maar dit wordt een luxe park. De mensen die we krijgen, zijn oudere mensen en gezinnen.” Geen gasten die voor veel overlast gaan zorgen, denkt De Haan. “De mensen die de huizen hier tot nu toe hebben gekocht, komen vooral uit de omgeving. Ze zijn op de fiets gekomen om het huis te kopen en ze zien het als een goede belegging.” De Haan denkt dat de impact op de natuur mee gaat vallen. “Het is een vrij land. Mensen mogen eropuit trekken. Natuurlijk komt er meer verkeer, maar alles valt binnen het bestemmingsplan. Het is minder zelfs. En als we een investering moeten doen om de omwonenden tegemoet te komen, dan doen we dat. De gemeente ook.”

"Soms is het heel erg op mijn persoon gespeeld"