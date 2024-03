Werkend MDMA-lab Bosschenhoofd ontdekt, twee mannen opgepakt

In Bosschenhoofd is donderdagnacht een werkend MDMA-lab gevonden. Er zijn ook mensen opgepakt. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Het lab zat in een loods achter een huis. Het lab zat in een loods achter een huis. De politie arresteerde een man van 39 op die plek. In Roosendaal was er ook een aanhouding van een man van 40 jaar uit Oudenbosch.

De recherche kwam het lab door onderzoek op het spoor. Volgens de politie iag er in het lab een grote hoeveelheid MDMA. Het gaat om puur eindproduct. Ook is een grote hoeveelheid chemische stoffen gevonden. Het gaat om duizenden liters in grote kunststof containers. Vrijdag komen deskundigen van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen om een nader onderzoek in te stellen. Daarna wordt het lab door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Rare lucht

Donderdagavond was er al politieactiviteit in het dorp. Rond een uur vannacht werd de brandweer in Rucphen opgeroepen om verlichting neer te komen zetten voor een politieonderzoek aan de Pastoor van Breugelstraat, aan de kant van Oudenbosch. Bij een bedrijfspand in de straat hing donderdagnacht al een rare chemische lucht. Bij daglicht vrijdagochtend was te zien dat een garagedeur van het pand zwaar is ontzet. Het lijkt alsof die geramd is om binnen te komen. Mogelijk is dat bij de inval gebeurd. De vondst is gedaan in de buurt van een pand waar vorig jaar ook al materialen waren gevonden voor drugsproductie.