Ongevaccineerde kinderen niet geweigerd bij opvang na mazelenuitbraak

Veertien jonge kinderen in Eindhoven en omgeving zijn in korte tijd besmet met de mazelen. Allemaal waren ze niet gevaccineerd. Hoewel de GGD Zuidoost-Brabant spreekt van een uitbraak, worden er bij kinderopvangcentra in de regio geen extra maatregelen genomen. Ze kunnen en willen geen ongevaccineerde kinderen weigeren, omdat er in ons land geen vaccinatieplicht bestaat.

Korein, de grootste kinderopvang in de regio Eindhoven, biedt hun medewerkers wel de mogelijkheid om zich alsnog te laten vaccineren tegen de mazelen. Maar buiten dat zijn alle kinderen dus gewoon welkom.

Geen registratie

Wel vragen ze bij Korein aan de ouders of kinderen zijn gevaccineerd, maar ze registreren dat niet. Ze hebben dus een beeld, en mocht de indruk bestaan dat de vaccinatiegraad laag is, vragen ze advies aan de GGD.

De GGD Brabant Zuidoost laat vrijdag weten dat kinderen gewoon veilig naar school of de kinderopvang kunnen in de regio Eindhoven, ondanks de mazelenuitbraak. "Als ze gevaccineerd zijn, zijn ze sowieso zo goed mogelijk beschermd", zegt GGD-arts Anke Bens.

Geen vaccinatieplicht

"Ook als kinderen niet gevaccineerd zijn, is het onnodig om ze niet naar school of de opvang te laten gaan", vervolgt ze. Ze adviseert kinderen en volwassenen die ongevaccineerd zijn en klachten zoals koorts en huiduitslag ontwikkelen, thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

In Nederland bestaat geen vaccinatieplicht. Het is daarom juridisch onduidelijk of een kinderopvangorganisatie niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren. Lange tijd was de overheersende

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) denkt er anders over. Zij deed donderdag in Nieuwsuur een oproep aan kinderdagverblijven om kinderen die niet zijn ingeënt te weigeren.

Vaccinatiegraad daalt

"Omdat de vaccinatiegraad daalt, is het wachten op een uitbraak. Het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wanneer het gebeurt", zei Gjalt Jellesma, de voorzitter van BOinK in het tv-programma.

Volgens Nieuwsuur weigeren sommige kinderopvangverblijven in Nederland ongevaccineerde kinderen wel. Bij een opvang met meerdere locaties in Noord-Holland zijn kinderen ouder dan veertien maanden, die niet gevaccineerd zijn tegen de mazelen, niet welkom.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

14 jonge kinderen besmet met de mazelen bij uitbraak in regio Eindhoven

Mazelenuitbraak in de regio Eindhoven is ongewoon: 'Maar niet overdrijven'