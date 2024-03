112-nieuws: drugsafval Breda opgeruimd • man heeft celstraf tegoed

11.09

Een 29-jarige Tilburger is vrijdagavond na meerdere tips via Meld Misdaad Anoniem aangehouden vanwege drugshandel. Agenten in burger zagen hem op het Paduaplein in zijn woonplaats bezig met een mogelijke drugsdeal. In een verborgen ruimte in de auto waarin hij reed, vonden de agenten vervolgens 42 zakjes cocaïne, 17 gripzakjes met ketamine en vijftig xtc-pillen. De man is vastgezet. De auto is in beslag genomen, evenals alle drugs en de 475 euro aan contant geld dat de verdachte bij zich had.

De man was al eens eerder voor dit soort feiten aangehouden.