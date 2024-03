112-nieuws: brand na laden elektrische auto's • vier rijbewijzen kwijt

10.52

Een man (53) zou vrijdagnacht ruzie hebben gekregen in het huis van een andere man (40). De 40-jarige man zou daardoor gewond zijn geraakt aan zijn arm. Hij hoefde hiervoor niet naar het ziekenhuis. Beide mannen waren erg onder invloed.

Later die nacht is de 53-jarige man in zijn woning in Best aangehouden. De politie deed dit in beschermde kleding, omdat de verdachte geen onbekende is met verzet bij een aanhouding.