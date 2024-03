Gianni de W. perste meisjes af met hun naaktfoto's: cel en tbs geëist

Gianni de W. (25) uit Etten-Leur heeft jarenlang heel veel meisjes ernstig beschadigd, tot en met zijn beste vriendin aan toe. "Ieder leed heeft hij genegeerd", zei de officier van justitie dinsdagmiddag. "Ook al smeekten ze om genade: hij hield niet op." Daarom eiste het OM dat hij moet boeten en behandeld worden. De W. moet zeven jaar de cel in en tbs krijgen, als het aan het OM ligt.

Uit onderzoek blijkt dat De W. verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de fout in ging. Deskundigen adviseren tbs met voorwaarden. Dat is een lichtere en kortere vorm van tbs, zonder dwangverpleging. Maar het OM vindt dat niet passend.

Volgens het OM wist De W. goed wat hij aanrichtte. Hij is relatief jong met een blanco strafblad, maar hij was lang bezig en maakte veel slachtoffers. De aanklagers zien hem als manipulatief.

Ook op deze vierde zittingsdag waren er slachtoffers in de zaal. Enkele meisjes werd het te veel. Ze moesten huilen en werden getroost door familie, vrienden en slachtofferhulp.

'Bryan'

Volgens het OM verleidde de verdachte onder de schuilnaam 'Byran' jonge meisjes. In ruil voor geld moesten ze lingerie-, string-, of bikinifoto's van zichzelf maken. Soms bood hij wel tot vierduizend euro voor een foto of video. Betalen deed hij nooit.

Zodra Gianni genoeg beelden had, ging hij dreigen alles openbaar te maken aan vrienden en familie. "Alsof hij de regisseur was van een seksfilm", zei de officier.

Meisjes konden dat voorkomen door het maken van naaktfoto's en sekstapes: ontucht dus en kinderporno. De W. gaf heel specifieke instructies aan zijn slachtoffers wat ze moesten doen. Lichamelijk contact is er nooit geweest tussen de verdachte en slachtoffers. Op zijn vriendin na, want die belaagde hij ook anoniem.

Pesten

De W. zou ook een meisje bij hem op school hebben belaagd. Ze werd net als hem gepest en voelde zich solidair met hem, een beetje zijn zusje. Maar intussen viel hij haar stiekem lastig. "Hij wist waar hij woonde, hij zou haar onderweg pakken", vertelde de officier.

Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukte de ingrijpende gevolgen. Hij heeft meisjes 'ernstig beschadigd'. Ze liepen vast thuis en op school, hadden dagelijks huilbuien, leefden in angst en vol schaamte. 'Het maakte het leven een hel', zei een van de slachtoffers. Een ander meisje zei dat Bryan bezig was met het 'verneuken van het leven van een vijftienjarige'.

Zelfdoding

Sommigen dachten aan zelfdoding. Een meisje wapende zich door een ander uiterlijk aan te nemen. Ze liet tattoos zetten. Niet omdat ze dat zelf wilde, maar om eventueel aan te kunnen tonen dat zij het niet was op foto’s of video’s.

Al in 2014 werd Gianni door de politie gewaarschuwd te stoppen met het belagen van een meisje. Maar hij ging ondergronds door en verder onder een schuilnaam, zoals Bryan. En maakte nieuwe slachtoffers. Onder meer in 2019 stapten diverse meisjes verspreid door het hele land naar de politie. Maar de onbekende werd niet opgespoord.

'Dapper'

Dat veranderde een paar jaar later. Bij de politie in Noord-Holland ontdekten ze na weer een aangifte een verband tussen diverse zaken. Bryan kon worden opgespoord en de politie deed een oproep aan eventuele andere slachtoffers. "Hopelijk leidt de media aandacht van de afgelopen week tot nieuwe gesprekken", zei de officier. "Het zijn niet de meisjes die iets fout deden", benadrukte ze. Ze noemde de slachtoffers: 'dapper'.

In de rechtszaal werden opnieuw geen namen van slachtoffers genoemd, alleen nummers. Ook het bewijsmateriaal werd niet getoond, alleen kort beschreven. Dat is gebruikelijk in zedenzaken.

Woensdag komen de advocaten van de verdachte aan het woord en daarna mag de verdachte tot slot nog wat zeggen, als hij dat wil.

