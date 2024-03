'Gianni de W. was eenzame jongen die manier zocht om stoom af te blazen'

In het proces over de grootste online misbruikzaak van de afgelopen jaren, de zaak rond Gianni de W., ging het dinsdagochtend vooral over de Gianni en wat er in zijn hoofd omgaat. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, kampt al van jongs af aan met autisme en borderline. En later kwam daar een seksuele stoornis bij die veel ellende veroorzaakte in de levens van honderden meisjes. Maar hij is geen psychopaat en ook geen pedofiel. En hij maakt al grote stappen in zijn behandeling, zo bleek tijdens de zitting.

Gianni de W. (25) uit Etten-Leur viel minstens 172 jonge meisjes lastig via Snapchat en Instagram. Hij beloofde ze geld in ruil voor pikante foto's. Daarna dwong hij ze nog meer te sturen. Als de slachtoffers dat weigerden zou hij hun naaktfoto's verspreiden.

Hoofd

Vorige week kwamen de dertig meisjes aan het woord en werden hun dossiers behandeld. Dinsdagochtend besprak de rechtbank wat er omgaat in het hoofd van De W. en waar het vandaan komt, zijn gedrag. Een psycholoog en psychiater onderzochten hem. Ze verschenen in de rechtszaal om vragen te beantwoorden over hun rapport.

De W. is geboren met autisme en hij heeft borderline. Al op zijn zesde was er iets van te merken. Gianni had moeite met contact maken. Hij had woedeaanvallen rond zijn negende en tiende jaar. Daarom is hij een tijdje in de GGZ geplaatst.

Fluitketel

Het voelde voor hem alsof hij gevangen zat op school, waar hij gepest werd. Maar ook thuis had hij het moeilijk: met de ernstige ziekte van zijn moeder en met zijn vader die daar ook niet altijd mee kon omgaan.

De psychiater maakte een opvallende vergelijking. "Het is een fluitketel die onder druk komt te staan en die druk neemt alleen maar toe. Hij heeft geen adequate mechanismen om van die druk af te komen. De een sport of maakt muziek. Als je een stoornis hebt, kun je de druk niet laten wegvloeien. In de eenzaamheid van zijn zolderkamertje is hij seksualiteit gaan gebruiken als manier om met dingen om te gaan."

Porno

Volgens de psychiater is die opname bij de GGZ in zijn jeugd een belangrijk moment geweest. Hij heeft hierdoor het project Lentekriebels op de basisschool gemist, omdat hij toen in een instelling zat. Maar seksuele voorlichting kreeg hij ook thuis niet.

"Op zijn dertiende kwam hij in contact met internet. En daar is hij gelijk met keiharde porno in aanraking gekomen." Zo ontwikkelde hij ook nog een seksuele stoornis, zeggen de deskundigen. Op zijn veertiende ging De W. voor de eerste keer de fout in met een meisje. De politie sprak hem daarop aan. Maar hij ging door.

'Interessant'

De W. zei aan het begin van de zitting dat hij al stappen heeft gezet na zijn arrestatie in oktober 2022. “Ik weet waar de hulpvragen zitten. In de gevangenis in Vught hebben ze me de tools aangereikt. Ik vind het zelf ook interessant om te weten hoe ik in elkaar zit.”

Deskundigen zien hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Het advies is dat De W. niet terug moet naar zijn ouders: hij mag niet eenzaam worden, kan het best begeleid wonen en moet ook conflicten uit de weg gaan.

Mocht hij in een tbs-kliniek belanden, dan is er een waslijst aan voorwaarden opgesteld. Zoals een contactverbod met de slachtoffers en verplicht meewerken aan behandeling. De W. zegt dat hij zich aan alles wil houden. Deskundigen zijn optimistisch en denken dat hij binnen twee jaar grote stappen kan maken binnen een tbs-traject.

Vervolg

Deze vierde zittingsdag in het proces wordt opnieuw bijgewoond door een groot aantal slachtoffers, hun ouders en advocaten. Ze hebben dit keer geen spreekrecht. Dinsdagmiddag komen de officieren van justitie met de aanklacht, die eindigt met de strafeis.

