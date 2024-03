Zwemleraar Benno L. slaat weer toe, nu in Duitsland

De Bossche zwemleraar Benno L. heeft opnieuw meerdere kinderen ernstig misbruikt, nu in Duitsland. Dat onthult Panorama in samenwerking met internetplatform Vrije Vogels van Sven van der Meulen. De inmiddels 74-jarige L. is vorig jaar in Duitsland veroordeeld tot negen jaar cel voor het misbruiken van minderjarige meisjes.

Benno L. komt oorspronkelijk uit Den Bosch, waar hij zwemles gaf. De destijds 59-jarige man gaf zwemles aan kinderen die extra begeleiding en aandacht nodig hadden. Vijftien jaar geleden bleek dat hij zich had vergrepen aan 57 kinderen, veel van hen waren zwakbegaafd. Hij werd in 2009 betrapt toen hij zijn computer voor een reparatie naar een monteur bracht. Die monteur vond tienduizenden discutabele foto's van kinderen en belde meteen de politie. De zwemleraar werd uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel voor aanranding, ontucht en het maken van kinderporno. De zaak van L. kreeg veel bekendheid in Nederland., waardoor iedereen zijn identiteit kende. De zwemleraar besloot na zijn gevangenisstraf naar Duitsland te vertrekken. Onder een valse naam probeerde hij een nieuw leven op te bouwen. Maar ook in Duitsland sloeg L. toe. De nu 74-jarige ex-zwemleraar wist hier het vertrouwen te winnen van twee gezinnen. Hij hielp een vrouw als klusjesman en werd later oppas van haar vier dochters. Ook de dochters uit een bevriend gezin kwamen bij hem logeren. L. vergreep zich aan deze kinderen. Volgens Panorama filmde hij de meisjes terwijl ze sliepen en randde hij ze aan. Een van hen zou pas vijf jaar oud zijn. Vorig jaar is L. in Duitsland veroordeeld tot negen jaar cel voor het misbruiken van de minderjarige meisjes en het maken van kinderporno.