'Het spijt me enorm', zegt Gianni terwijl slachtoffers in tranen zijn

Met veel emoties eindigde woensdagmiddag het proces over de enorme sextortionzaak. Verdachte Gianni de W. (25) uit Etten-Leur keek voor het eerst achterom, de zaal in richting diverse meisjes die hij lastig viel via Snapchat en Instagram. "ik wil dit zelf nooit meer" zei Gianni de W.

De laatste woorden van ontuchtverdachte Gianni de W. (25) hakten er in. Enkele meisjes barstten in snikken uit. Buiten de zaal vielen ze elkaar in de armen.

Het waren de woorden van Gianni die indruk maakten maar het was ook de impact van vijf dagen vol verdrietige verhalen. Gianni blikte terug op 'indrukwekkende slachtofferverklaringen'.

Pijn

"Ik heb de blikken en de boosheid gevoeld. Het heeft me ook echt geraakt. Ik begrijp ook niet hoe ik daar al die tijd overheen heb kunnen walsen. Ik heb ze heel erg klemgezet. Ik heb ook hun familie en vrienden pijn gedaan."

Bijzonder was ook de opmerking over zijn eigen vriendin. Hij had het meisje stiekem belaagd onder een anoniem nep-account. Toen hij daarover begon draaide hij zich ook om, en keek hij de zaal in of ze er zat. "De liefde voor mijn vriendin is echt gemeend geweest... sorry," zei hij hoorbaar geëmotioneerd.

Beter mens

"Als ik niet tot stoppen was gebracht had ik nog meer slachtoffers gemaakt Ik wist niet hoe ik er uit moest komen. Wat me ertoe heeft gebracht, dat is een vraag die ik nog niet hebben kunnen beantwoorden. Er is veel werk aan de winkel maar ik sta er voor open. Ik wil er als beter mens uit gaan komen."

Zijn advocaat zei dat Gianni 'vanuit onmacht is gevlucht in een internetwereld.' Hij zat in een geïsoleerde omgeving, in een web, op zijn zolderkamer. Daar ging hij zich afreageren en ontladen en viel online zeker 172 meisjes lastig.

Web

“Hij kon daar niet zo veel aan doen,” benadrukte zijn advocaat, want Gianni was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij de fout in ging. De advocaat zei dat hij in deze zaak veel slachtoffers heeft gezien en veel leed maar hij voegde daar aan toe dat ook Gianni in zijn eigen web verstrikt is geraakt. "Hij is ook slachtoffer van zichzelf."

Daarom vroeg hij om vijf jaar cel op te leggen in plaats van de zeven jaar die het OM voorstelt. "Vergelding speelt een rol. Maar hij is een jonge jongen die gewoon behandeld moet worden en die bijzonder gemotiveerd is.

Kind

Bovendien vindt de advocaat een langdurige tbs zonder einddatum geen goed idee. Hij stelde een tbs met voorwaarden voor, zoals deskundigen adviseren. “Toen Gianni begon was hij nog maar een kind van dertien, veertien.”

Dinsdag vertelden die deskundigen, een psychiater en psycholoog, dat de stoornissen bij Gianni goed in beeld zijn gekomen de voorbije anderhalf jaar en dat hij al stappen zet. Ze zijn optimistisch over een behandeling. Maar over zijn seksuele problematiek zijn er nog vragen. "Het deksel staat nog maar een klein beetje open", zei een van de deskundigen dinsdag.

De advocaat van Gianni denkt dat het OM mede dat aangrijpt om tbs te eisen. "Het OM zegt eigenlijk: er is maar een klein beetje deksel opgelicht dus er kan nog veel bagger komen?"

De officier van justitie blijft achter de zeven jaar en tbs staan omdat de verdachte lange tijd actief was, tegen beter weten in en veel slachtoffers maakte. Bovendien is er gevaar op herhaling.

De rechtbank in Breda doet op 8 mei uitspraak.

MEER OVER DEZE ZAAK

Gianni de W. perste meisjes af met naaktfoto's: cel en tbs geëist