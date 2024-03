Eindhoven Airport krijgt grotere terminal en nieuwe bagagekelder

De uitbreiding van de passagiersterminal van Eindhoven Airport begint pas eind dit jaar en duurt langer dan eerst de bedoeling was. De klus had eigenlijk eind vorig jaar al van start moeten gaan. De plannen staan los van de renovatie, vanaf februari 2027, van de start- en landingsbaan. Door deze renovatie gaat het vliegveld vijf maanden dicht. Van de uitbreiding van de terminal en de bouw van een bagagekelder zouden reizigers, bezoekers en medewerkers weinig last moeten hebben, zo meldt de directie van de luchthaven.

De planning voor de uitbreiding van de terminal is veranderd, omdat er ook een nieuwe bagagekelder komt. Nederlands tweede luchthaven rekent erop dat de uitbreiding in 2027 helemaal klaar is.

De werkzaamheden zijn nodig, omdat de huidige terminal te klein is geworden voor de hoeveelheid reizigers die elke dag gebruikmaakt van de luchthaven. De huidige terminal is gebouwd voor ongeveer 5 miljoen passagiers. Vorig jaar maakten al bijna 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Eindhoven Airport verwacht ook dit jaar zoveel reizigers te verwerken.

Er komt meer ruimte voor gates en horeca en voor het gebied op de luchthaven voor mensen die buiten de Schengenlanden reizen. Voor hen gelden wel grenscontroles. Met de komst van een bagagekelder kan aankomende bagage sneller en efficiënter afgehandeld worden, denkt de luchthaven.

In 2022 was het plan nog dat de bouw eind 2023 zou beginnen en in de tweede helft van 2025 afgerond zou zijn. “Als gevolg van het toevoegen van de kelder en de fasering van de bouw is meer tijd benodigd dan eerder ingeschat", meldt het vliegveld. De luchthaven blijft open voor reizigers.

