Familie vermiste Yoran vraagt mensen om naar sporen uit te kijken

De ouders en zus van de vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk vragen mensen om naar sporen van de vermiste jongen uit te kijken. Vooral nu het weer beter wordt en er meer mensen op het water zijn. "We hebben deze nachtmerrie nog altijd niet helemaal af kunnen sluiten," schrijft vader Daniel op social media. De 16-jarige jongen wordt al sinds december vermist.

Er is al vaak naar Yoran gezocht. Op 13 januari zochten maar liefst 2500 mensen in een straal van 30 kilometer rond Sleeuwijk. Een paar dagen laten gingen bij Papendrecht sonarboten rivier Beneden-Merwede op.

De fiets van Yoran werd een dag na zijn vermissing gevonden op de Merwedebrug. Later werd ook zijn jas gevonden in het water bij Papendrecht. Maar van de jongen zelf ontbreekt ieder spoor.

De familie van Yoran vraagt nu in een bericht op social media om de komende tijd extra op te letten. "Nu er weer mensen op en aan het water op zijn, willen we jullie vragen om oplettend te zijn op je een spoor van Yoran tegenkomt! Het zoekgebied is met name tussen Gorinchem richting Rotterdam en Gorinchem richting Biesbosch/Hollands Diep/Zeeland," schrijft zijn vader.