Mazelenuitbraak: ouders willen alsnog een vaccinatie voor hun kind

Ruim een week na de uitbraak van mazelen in de regio Eindhoven, besluiten steeds meer ouders om hun kind (alsnog) te laten vaccineren. De GGD in Zuidoost-Brabant ziet een toename van ouders die zich melden voor de BMR-vaccinatie. Tot nu toe zijn er tien extra afspraken gepland voor kinderen tot 9 jaar, die eerder hun vaccinatie hebben gemist.

Dat laat de GGD desgevraagd weten. GGD Brabant-Zuidoost heeft ook nog zo’n vijftig aanvragen in behandeling van ouders die willen weten of hun kind in aanmerking komt voor een afspraak. “We krijgen bijvoorbeeld aanvragen om kinderen eerder te vaccineren dan negen jaar”, laat een woordvoerder weten.

Kinderen krijgen de BMR-vaccinatie (Bof, Mazelen en rodehond) aangeboden als ze veertien maanden zijn en op negenjarige leeftijd. Eerder vaccineren is volgens de GGD niet nodig. “Vaccineren voor de veertien maanden is zelfs onwenselijk omdat dan de bescherming op langere termijn lager is.”

Kinderen vanaf tien jaar die eerder hun afspraak hebben gemist, worden door de GGD uitgenodigd om de komende weken naar het Rijksvaccinatieprogramma te komen. Deze vaccinatieronde start maandag. Er zijn dagelijks twee inloopmomenten waarop ouders zonder afspraak welkom zijn.

Midden- en West-Brabant

GGD Hart Voor Brabant, die de gemeenten in Midden- en Noordoost-Brabant bedient, heeft geen cijfers over het aantal nieuwe afspraken. “Extra aanvragen voor inhaalvaccinaties kunnen we in deze regio nog goed opvangen via reguliere afspraken op het consultatiebureau. Deze worden niet apart geregistreerd”, meldt een woordvoeder.

Enkele ouders hebben daar wel aangegeven dat hun kind nog niet is gevaccineerd en dat zij alsnog gebruik willen maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Ook voor West-Brabant is het niet duidelijk of meer mensen zich hebben gemeld om hun kind te laten inenten.

DIT WIL JE OOK WETEN OVER DE MAZELENUITBRAAK:

In de regio Eindhoven is een uitbraak van mazelen

Ongevaccineerde kinderen worden niet geweigerd bij de kinderopvang

Arts legt uit of we ons zorgen moeten maken