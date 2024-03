112-nieuws: geen treinen naar Zeeland • inbraak bij voetbalclub

09.08

Aan de Brandsestraat in het buitengebied van Sint-Michielsgestel is een waterleiding gesprongen. Dit is een gevolg van de bluswerkzaamheden bij een mestopslag van een boerenbedrijf aan de Horziksestraat in het buitengebied tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen. De straat is afgezet. De gevolgen van het lek vallen relatief mee. Tientalen huizen in de buurt hebben geen water of hebben last van een lage waterdruk. Rond kwart voor drie 's middags zou het lek gedicht moeten zijn. De brandweer schakelde voor het blussen van de brandende mestopslag extra waterwagens in.