112-nieuws: busje pakketbezorger brandt uit • ongeluk op A2 en A73

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.05 Vertraging bij Eindhoven Door een ongeval met meerdere voertuigen op de N2 bij Eindhoven zijn drie rijstroken dicht. Automobilisten op de A2 vanuit Den Bosch hebben hierdoor dertig minuten extra reistijd. Op de A50 die hierop aansluit staan mensen drie kwartier in de file. De verwachting is dat de weg rond half negen vrij is.

06.47 Ongeluk op A73 Verkeer op de A73 van Maasbracht richting Nijmegen moest vanochtend rekening houden met een kilometerslange file voor het Gelderse Wijchen, na een ongeluk. Bij Wijchen is de linkerrijstrook afgesloten. Rond zeven uur vanochtend begon de file bij Cuijk en was die twaalf kilometer lang, goed voor een kleine twintig minuten vertraging. Om kwart over zeven werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven.

06.36 Ongeluk op A2 Verkeer op de A2 van Maastricht richting Eindhoven moet rekening houden met een fikse file voor de afrit Valkenswaard. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De file begon rond zeven uur bij Nederweert en was op dat moment tien kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment meer dan een uur. Om kwart over zeven 's ochtends werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven.

06.23 Ongeluk op N65 Op de N65 van Den Bosch richting Tilburg gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij de afrit Helvoirt. Dit leidde rond halfacht vanochtend tot een kleine file vanaf Vught. De vertraging bleef beperkt tot een kleine vijftien minuten.

05.33 Biggen dood bij stalbrand in Boekel Bij een brand in een stal aan de Molenakker in Boekel zijn zondagnacht waarschijnlijk vierduizend biggen overleden. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Er is een verdachte aangehouden. Lees hier meer. De stalbrand was rond kwart over drie zondagnacht onder controle (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). De brandweer bestreed het vuur in de stal in Boekel (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

05.06 Hardrijder bekeurd Een automobilist reed afgelopen nacht met een snelheid van bijna 100 kilometer per uur door de bebouwde kom van Breda. De bestuurder was surveillerende agenten al opgevallen op de A58, waar hij ook al met hoge snelheid reed en zonder richting aan te geven van rijbaan wisselde. De man heeft een proces-verbaal gekregen.