Er worden steeds meer granaten gevonden in Brabant en dit is waarom

Duizend bommen en granaten! Het lijkt wel alsof de granaten in Brabant vanzelf boven komen drijven. Dit jaar werd al twee keer een granaat gevonden in de Efteling en ook in Vught werd een school opgeschrikt door de vondst van een oefengranaat. Hoe komt het dat er nu zoveel granaten worden gevonden? Wij zochten het uit.

En dat is vooral in Brabant het geval. “Brabant is een grote provincie waar ook veel heeft stilgelegen. Dat komt nu weer op gang waardoor meerdere gebieden onderzocht worden.”

Daarnaast is Brabant in het verleden vaak oorlogsgebied geweest, vertelt Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant. “Brabant is altijd buffergebied geweest in allerlei oorlogen. Tussen 1568 en 1794 was het ruim 150 jaar oorlog. En dan was er natuurlijk nog Operatie Market Garden. De soldaten waren toen actief op de weg van Valkenswaard tot aan Grave.”

“Toen Market Garden mislukte, gingen ze via het westen terug richting de haven van Antwerpen”, vervolgt Timmermans zijn verhaal. “Dat er nu granaten en explosieven gevonden worden in de Efteling en Vught is daarom niet gek.”

De vondsten in de Efteling noemt Meeuwsen ‘spontane vondsten’, maar in heel veel andere situaties komt hij met zijn bedrijf in actie. “We kijken dan of een gebied ‘verdacht’ is. In sommige gebieden is het risico groter, omdat er in het verleden veel gevochten is. Dat gaan wij dan onderzoeken.”