112-nieuws: chaos door vastgereden vrachtwagen • brisantgranaat gevonden

Er is een brandbom in een huis gegooid op zondagavond 26 november. Dit was in een huis aan de Telefoonstraat in Roosendaal. De bewoners zaten die avond thuis op de bank en hun kind lag boven op bed. Het explosief ging af en het huis stond meteen vol rook. De ravage was niet te overzien. Voor de aanslag is nog niemand aangehouden. De politie zoekt daarom een belangrijke getuige. In de uitzending van Bureau Brabant werden maandag beelden van deze getuige die voorbijfietste getoond.

Lees hier meer en kijk naar beelden uit Bureau Brabant.