112-nieuws: gaslek in Velp • auto met pech op A58

10.00

Bij een vestiging van Dichterbij aan de Beukenlaan in Velp is bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan. Brandweerlieden zijn bij de vestiging om het lek af te sluiten. Er is geen gevaar voor bewoners en mensen die in de buurt van de instelling wonen. Dichterbij is een zorginstelling voor mensen met een beperking.