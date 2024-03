112-nieuws: gaslek in Velp • Tilburger aanhouden voor bankhelpdeskfraude

13.35

De politie heeft oplichters aangehouden die in Oost-Brabant mensen voor 125.000 euro hebben opgelicht. In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden, onder wie een oplichter uit Tilburg. Ze hielden zich bezig met bankhelpdeskfraude en hebben in verschlillende delen van het land toegeslagen. Ze maakten mensen ook sieraden afhandig. De bankhelpdeskfraude kwam aan het licht toen een bank voor oplichting in Helmond. Een man zou daar bij iemand aan de deur zich hebben voorgedaan als bankmedewerker. In het werkgebied van de politie-eenheid Oost-Brabant zijn meer dan veertig aangiften en oplichtingspogingen geweest. De politie vermoedt dat de verdachten minderjarige jongens hebben geronseld en langs de deuren hebben gestuurd.