112-nieuws: moeder en dochter botsen op boom • tweetal gepakt na bedreiging

18.28

Bij de Grote Bottel in Deurne is vanmiddag een auto in de sloot beland. Een auto probeerde de hoofdweg over te steken en zag daarbij een aankomende personenauto over het hoofd. De aanrijdende auto kwam in de sloot terecht. Beide bestuurders zijn in de ambulance nagekeken en mochten hierna hun weg vervolgen. Beide auto’s zijn weggesleept.