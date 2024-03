112-nieuws: moeder en dochter botsen op boom • vrouw dronken achter stuur

19.40

Een vrouw (39) is gisteravond rond zeven uur met haar auto van de weg gehaald in Waalwijk. Ze reed slingerend over de St. Antoniusstraat. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek uit een ademanalyse dat ze zes keer zoveel alcohol had gedronken dan was toegestaan. Haar rijbewijs is ingenomen en de vrouw moet zich binnenkort bij de politierechter verantwoorden.