Zwangere vrouw zwaargewond: 'asociale' straatracers hoeven niet de cel in

De twee deelnemers aan een straatrace in Beugen waarbij een zwangere vrouw zwaargewond raakte, hebben een taakstraf van 240 uur gekregen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

De officier van justitie had tegen beide mannen, afkomstig uit het Gelderse Groesbeek (22 en 23), een celstraf geëist. Dat vond de rechter te ver gaan, onder meer omdat beiden een blanco strafblad hebben en het ongeluk al ruim twee jaar geleden is gebeurd.

Het slachtoffer kwam na de botsing bekneld te zitten in haar auto en brak haar bovenbeen. Haar ongeboren kind raakte niet gewond.

De twee Gelderlanders van 22 en 23 raken door hun, volgens de rechter asociale rijgedrag, voor een jaar hun rijbewijs kwijt. Als ze de komende drie jaar weer in de fout gaan gaan ze alsnog de gevangenis in en krijgen ze nog een jaar rijontzegging. Verder besloot de rechter dat de bestuurder de auto waarmee hij de vrouw aanreed, niet meer terugkrijgt.

Gepimpte wagens

De straatrace was in januari 2022 op de Vuursteenstraat in Beugen. De mannen wilden daar de snelheid van hun wagens testen. Eerder op de avond hadden ze al door Duitsland gescheurd met hun gepimpte wagens. Het was tien uur ’s avonds, toen de straatrace begon.

De racers gingen, net als in een film, naast elkaar staan en gaven na een startsignaal vol gas. Op beelden, die twee weken geleden in de rechtszaal werden getoond, was te zien hoe beide mannen naar een kruising met een voorrangsweg stoven. Onder luid gebrul van de uitlaten.

Op de Vuursteenstraat was toen geen verkeer, maar hun parcours kruiste dus een voorrangsweg. En over deze Laan de Wijze reden wel auto’s, waaronder de wagen met de zwangere vrouw. De ene bestuurder zag haar nog net op tijd en kon genoeg afremmen, maar zijn maat kon zijn wagen niet meer op tijd tot stilstand brengen en ramde de auto met hierin de vrouw in de flank. De vrouw sloeg met haar wagen over de kop en belandde weer op vier wielen naast de weg.

'Achterlijk rijgedrag'

De man die tegen haar botste en volgens de politie 84 tot 114 kilometer per uur reed, brak zijn knieschijf en liep een hersenschudding op. Hij heeft steeds erkend dat er sprake was van een straatrace en van ‘achterlijk’ rijgedrag. “Het is het domste wat ik ooit in m’n leven heb gedaan”, zei hij in de rechtszaal.

Zijn maat heeft volgens de rechtbank lange tijd geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Hij gaf pas na het bekijken van filmbeelden toe dat zijn aandeel in de straatrace groter was dan hij eerder had verklaard.

Beide mannen zijn automonteur, maar ze hebben hun snelle autohobby wel afgeleerd. De botsing in Beugen heeft hen veranderd, zo zeiden ze.

Op Dumpert zijn beelden te zien van de straatrace: