'Zwammenhuis' van Mylène en Willem is nu een paleisje: 'Ongelooflijk'

Willem en Mylène de Jong hadden het niet meer verwacht. Maar onlangs trok het stel met hun drie kinderen eindelijk in hun opgeknapte huis in Werkendam. De door kelderzwam verrotte woning is met hulp van vrienden en een aannemer omgetoverd in een 'paleisje'. En daar zijn Willem en Mylène maar wat blij mee. "We hebben heel wat traantjes gelaten, maar het is uiteindelijk goed gekomen. Echt bizar!"

Vorig jaar september hingen er nog donkere wolken boven het huis in Werkendam dat Willem en Mylène kochten. Het hout in hun huis was aangevreten door kelderzwam. Geld om hun huis op te knappen hadden ze niet, maar meerdere goede vrienden schoten te hulp. "We zijn weer thuis. Ons huis is helemaal klaar en is tot in de puntjes opgeknapt. Het is heel hard gegaan en we hebben ongekend veel hulp van vrienden gekregen. Daar kunnen we nog steeds niet over uit", vertelt Willem nu hij en zijn gezin een paar weken in het huis wonen. Tijdens de verbouwing woonden ze tijdelijk in een appartement.

"Het was een pittige periode voor ons gezin."

Aannemer Nander Sonnema was een van die goede vrienden. Eind vorig jaar schoot hij te hulp omdat hij 'vrienden met drie kinderen niet zomaar in de kou kon laten staan'. Bij hem staat nog een bedrag van enkele tienduizenden euro's open voor gewerkte uren en materiaal, maar dat komt in een later stadium goed. Mogelijk via een crowdfunding. "Verder hebben nog wat kleinere schulden bij andere bedrijven: vijfhonderd euro hier en achthonderd euro daar", beschrijft Willem. Terugkijkend zegt Willem dat hij en zijn gezin een flink klap hebben gehad. "Vooral mijn vrouw Mylène en onze kinderen hadden het er moeilijk mee. Het was een pittige periode. Door de hulp die we kregen, hebben we af en toe kunnen lachen. Maar er was ook veel verdriet. Gelukkig hebben we er een prachtig huis voor teruggekregen." Wel voelt Willem zich in de steek gelaten door verzekeraars en de gemeente. "Die hebben niet eens de moeite genomen om te komen kijken. We zaten met drie kinderen in een slechte financiële situatie. Kun je niet of wil je dan niet helpen?"

"Vrienden gingen op zaterdag niet naar de kroeg, maar waren bij ons aan het werk."

Het gezin heeft achteraf geen spijt dat ze het 'zwammenhuis' hebben gekocht. Al was het op dat moment wel even schrikken. "Hadden we het eerder kunnen weten? Hadden we het anders moeten aanpakken? Misschien wel", kijkt Willem terug. "We hebben echter een fantastisch huis gekregen in een kinderrijke buurt. Alles is nieuw: elke kabel, de muren, noem maar op. Er is door iedereen fantastisch werk geleverd. Ook door vrienden die altijd voor ons klaarstonden. In plaats van op zaterdagavond naar de kroeg te gaan, waren ze bij ons aan het werk", vertelt een dankbare Willem. En één ding weet hij zeker: hier gaan hij en zijn gezin niet meer weg. Vanaf nu kijken ze vooruit en niet meer achterom.