Paashazen zoeken voor mensen met weinig geld en iedere haas is prijs

Volwassenen die in de tuin van de Petruskerk in Eindhoven zoeken naar paashazen. Het was een opmerkelijk gezicht zaterdagmiddag maar het gebeurde toch echt. Het was weer iets nieuws dat Hugo van Rooij van Stichting (Z)onderdak had bedacht om mensen met weinig geld een vrolijk paasfeest te bezorgen.

Iedereen mocht één gevonden paashaas inleveren en daar stond een nummertje op. Dat nummertje stond voor een prijs. "Ik heb gigantische paashazen als prijs maar ook geld", vertelt Hugo. "De hoofdprijs is zelfs 50 euro." Bang dat mensen elkaar te lijf gaan bij zulke geldprijzen was Hugo niet. Hij kreeg gelijk, iedere deelnemer was blij met zijn cadeau.

De dertig tot veertig deelnemers komen iedere zaterdagmiddag in de Petruskerk bij elkaar. Ze krijgen dan soep en broodjes. Deze keer had Hugo de Rooij iets extra's bedacht om deze mensen vast in de paasstemming te brengen: paashazen zoeken.

Deelnemer Hans met zijn rossige krullen voelt zich weer even kind als hij over de grond speurt naar verstopte paashazen. "Dit is zo leuk, een beetje schatgraven. Is toch geweldig dat dit georganiseerd wordt." Zijn vondst blijkt na inlevering een gigantische paashaas waard. "Mooi dan kom ik morgen niet met lege handen aan bij mijn drie volwassen zoons", glundert hij. "Ik geef deze paashaas drie minuten en dan is hij weg morgen."

Weldoener

Joke van 70 is ook helemaal blij als ze haar gevonden paashaasje komt inleveren. "Ik ben zo benieuwd wat ik gewonnen heb." Ongeduldig pakt ze haar envelop met de gewonnen prijs uit en kan het vervolgens bijna niet geloven. In de envelop zit 50 euro.

"Die ga ik aan de daklozen geven. Ik ga sokken en onderbroeken kopen en ik ga koppen koffie voor ze kopen." Zelf zegt zij het geld niet nodig te hebben. "Ik word blij van andere mensen blij maken. Zij hebben het harder nodig dan ik."

Ondertussen pakt Danio zijn gewonnen envelop uit. "Twintig euro, wauw, daar ga ik vandaag en morgen van eten. Ik heb niet zoveel geld dus hier ben ik heel blij mee."

Ondertussen kijkt de Eindhovense weldoener Hugo de Rooij tevreden toe. "Dit maakt mij zo gelukkig. Zeg nou zelf, deze mensen verdienen het toch om een vrolijk Pasen te hebben. En ik heb me geen moment zorgen gemaakt dat het uit de hand zou lopen, omdat er geld te winnen valt. Net zei iemand dat hij dolgelukkig was met zijn enorme chocolade paasei, want geld is ook maar geld."

