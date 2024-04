Brand bij chalet van Peter Gillis is aangestoken

De brand bij het chalet van Peter Gillis op zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is aangestoken. Dat meldt de politie maandagochtend. Een chalet brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uit op het park. Het chalet van Gillis, dat er volgens het Eindhovens Dagblad naast staat, raakte beschadigd.

"We gaan uit van brandstichting en doen daar onderzoek naar. Het sporenonderzoek ter plaatse is inmiddels afgerond. Eventueel beschikbare camerabeelden worden bestudeerd", aldus een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Brand

De parkeigenaar zei later tegen het Eindhovens Dagblad dat hij niet bang is dat iemand het op hem gemunt heeft. Verder liepen een aantal auto's die in de buurt van de chalets stonden schade op.

Niemand raakte gewond. De brandweer sloeg groot alarm, omdat het vakantiepark in het buitengebied ligt en bluswater lastig te bereiken is, zo meldde een woordvoerder.

Brandveiligheid

Eerder bleek dat het vakantiepark de brandveiligheid niet op orde had. Als dat afgelopen november niet verbeterd was, hing er een dwangsom van maximaal 25.000 euro boven het hoofd van parkeigenaar Gillis.

Zover is het nooit gekomen want begin december werd het park per direct gesloten. Uit zogenaamd Bibob-onderzoek was gebleken dat de eigenaar het park zou gebruiken voor criminele activiteiten.

Peter Gillis is nu in onderhandeling met een partij die al zijn elf parken wil overnemen.