Mis je Paaspop nu al? Geniet nog even na met deze foto's

Zoals altijd trok het festival behoorlijk wat bezoekers (foto: ANP/ Eva Plevier) Enthousiast publiek op Paaspop Volgende 1/3 Zoals altijd trok het festival behoorlijk wat bezoekers (foto: ANP/ Eva Plevier)

Lekker weer, geruchten over een dag extra feesten en een heleboel gezelligheid: Paaspop zit er weer op voor dit jaar. Als vanouds luidde Paaspop het festivalseizoen in. Of je nu alle dagen mee stond te springen of het dit jaar een keertje moest overslaan: geniet met deze foto's nog even na van het festival.

Het was drie dagen groot feest in Schijndel. Het festivalterrein was ongekend groot en prachtig versierd. De festivalgangers lieten zich ook aardig opfleuren. Zo kon je op meerdere plekken jezelf laten versieren met een boel glitter.

(foto: Omroep Brabant)

(foto: Omroep Brabant)

Met maar liefst 19 podia was er voor ieder wat wils. Van intieme toneelvoorstellen tot met duizenden staan stampen en springen in een tent. Aan goede muziek geen gebrek. En met meer dan 35.000 bezoekers per dag was het overal gezellig druk.

(foto: ANP/ Eva Plevier)

(foto: Anp / Eva Plevier)

(foto: Anp / Eva Plevier)

Meer dan tweehonderd artiesten hadden hun momentje om te spelen voor duizenden bezoekers. Stuk voor stuk zetten ze een energieke topshow neer. Dat leverde uiteraard heel wat mooie plaatjes op. Van Acda en de Munnik tot technogroep Die Antwoord, het waren mooie shows.

Anouk rockte flink op het podium (foto: Anp / Eva Plevier)

Acda en de Munnik zijn weer terug van weggeweest (foto: Omroep Brabant))

Het duo van Die Antwoord (foto: Anp / Eva Plevier)

Met vrienden op stap, dansen tot diep in de nacht of het festivalterrein onveilig maken met z'n allen. Ook als je de muziek even beu was, was er genoeg te beleven. Zo was er een ballenbak, fotohokjes, een mooie roze auto, een dinoparade of gewoon een boel plekken om je biertje te drinken. Het leverde mooie kiekjes op.

Er waren zelfs dino's te spotten in Schijndel (foto: Omroep Brabant)

Er werden bijzondere kiekjes gemaakt met behulp van een printer (foto: Omroep Brabant)