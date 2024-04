Schutter bij sportschool in beeld, politie zoekt bestuurder van auto's

De man die vorig jaar december twee mannen heeft beschoten bij een sportschool in Breda, heeft daarvoor urenlang in de buurt rondgehangen. Hij heeft een donkere huidskleur en er is gehoord dat hij Nederlands sprak met een buitenlands accent. Op beelden die Opsporing Verzocht dinsdagavond vertoonde, is te zien dat zijn linkerhand in het verband zat.

De liquidatiepoging was op 12 december 2023, op klaarlichte dag. Twee mannen die zojuist gesport hadden bij sportschool Hemmers Gym aan de Druivenstraat, werden door de onbekende schutter onder vuur genomen. Dat gebeurde toen ze in een auto wilden stappen. De dader had zich verdekt opgesteld bij een heg. Een aantal kogels doorboorde de wagen en twee kogels gingen door een raam van de sportschool. Er raakte niemand gewond. Het lijkt alsof de dader weinig ervaring heeft met vuurwapens, zo verklaarde de politie in de uitzending dinsdagavond. Slachtoffers

Volgens de politie waren de twee mannen op wie is geschoten, een 31-jarige Poolse kickbokser en zijn sparringpartner. Ze waren op trainingskamp in ons land. De slachtoffers zeggen geen idee te hebben waarom ze zijn beschoten. Na de schietpartij is de verdachte weggerend, af en toe omkijkend. Daarna heeft hij zich omgekleed en is hij met andere kleren in een Opel Corsa gaan zitten. De politie weet van wie deze auto is, maar ook niet wie daarin reed, die dag in Breda. De voortvluchtige verdachte reed voor de schietpartij in een gehuurde Toyota Yaris. De politie weet door wie die auto was gehuurd, maar ook in dit geval nog niet wie er die dinsdag achter het stuur zat.

Eén van de twee auto's waarvan de schutter gebruikmaakte, een Opel Corsa (foto: Opsporing Verzocht).

De auto die in Breda onder vuur werd genomen (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

De politie begon na de schietpartij een klopjacht op de schutter (foto: Noël van Hooft).

Bij Hemmers Gym hebben in het verleden veel internationale kickbokskampioenen getraind. Volgens sportschoolhouder Nick Hemmers heeft zijn onderneming niks te maken gehad met die schietpartij: “Wij waren geen doelwit." Ook de politie heeft dit verklaard. Getuigen meldden al snel na de schietpartij dat een van de twee beschoten mannen topkickbokser Arkadiusz Wrzosek was. Via Instagram liet de Pool zelf al snel weten dat het goed met hem gaat en dat zijn leven niet in gevaar is. De schietpartij was volgens hem een misverstand. Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie en politie op Omroep Brabant tv, besteedt maandag ook aandacht aan deze schietpartij.