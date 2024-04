Kletsnatte winter: weerrecords voor Woensdrecht en Eindhoven

Het regent weerrecords. De afgelopen winter was de natste sinds de metingen voor de weerstations in Woensdrecht en Eindhoven. Dat meldt Weeronline na vragen van Omroep Brabant. "Het was extreem nat", zegt meteoroloog Berend van Straaten.

Bij het weerstation in Woensdrecht viel 292 millimeter regen. Normaal is dat slechts 144,5 millimeter. In totaal kon je 266,2 uur je regenjas aan.

Ook in Eindhoven is het record verbroken. Daar viel van begin december tot en met eind februari 353,4 millimeter regen. Normaal is dat 201,8 millimeter. In Gilze-Rijen en Volkel is het record net niet verbroken. "Toch denk ik dat we in Brabant gemiddeld een record te pakken hebben", zegt de meteoroloog.

Natte kelders

"De grondwaterstanden zijn extreem hoog, ook in Brabant. Veel mensen zullen last hebben gehad van ondergelopen kelders", vervolgt Berend. In de afgelopen maanden kwam een recordaantal meldingen binnen van ondergelopen kelders en soms zelfs hele benedenverdiepingen. Sinds maart is het grondwaterpeil wel weer wat aan het zakken, maar op de meeste plekken staat het nog steeds zeer hoog voor deze tijd van het jaar.

Landelijk gaat het om het natste halfjaar sinds het begin van de metingen. Normaal gesproken valt er in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart 453 mm. De meeste neerslag ooit in deze periode is 588 mm. Dat was in 1999. "Dat record is dus verpulverd", zegt Berend.

Geen droogte

Toch is er ook hoop. Zo kletsnat als de afgelopen maanden lijkt het niet te worden, maar een echt lange droge periode lijkt er voorlopig zeker niet in te zitten. Ook de komende periode blijft het licht wisselvallig lenteweer met regelmatig kans op buien of langdurige regen. Voor droogteproblemen hoeven boeren voorlopig dus zeker niet te vrezen.