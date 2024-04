Geen mobieltjes meer op school: herrie in aula en rust in de klas

Geen mobieltjes meer in het klaslokaal, dat is sinds januari de afspraak. De ene school kiest ervoor om de telefoon helemaal te weren, de ander staat het apparaat in de pauzes wel toe. "Ik hoor van leraren dat ze een grotere rust ervaren tijdens lessen, we zijn verlost van het telefoonsyndroom", vertelt directeur Ben Leenen van het Durendael College in Oisterwijk.

Hij ging de eerste weken van het totaalverbod in gesprek met leerlingen, want ze kampten met lichte paniek. Hoe moet dat nou zónder Snapchat en TikTok, hoe weten vriendinnen waar ik ben? "Toch zegt het merendeel van de jongeren dat ze het verbod wel snappen. Maar ze zeggen ook: 'Ik mis 'm zo'."

Leenen herinnert zich nog goed, de intrede van het mobieltje. Dat het plotseling zo stil werd in de aula. "Toen vonden we het nog lekker rustig. Maar na verloop van tijd dachten we ook: dit is niet normaal. We zagen verandering in sociaal gedrag, ze zaten bijna apathisch naast elkaar, vooral op de telefoon."

Nu de smartphones zijn verbannen uit de school, is er weer herrie in de aula. "Ze zitten veel meer te kletsen." Het tafelvoetbalspel is populair, er liggen kaartspellen en er komt een boekenkast in de ijdele hoop dat ook die hobby weer aandacht krijgt.

Volgens de minister van onderwijs presteren jongeren slechter en worden ze teveel afgeleid door mobieltjes. Daarom kwam het verbod in de klas, dat nog niet wettelijk is. Aan het einde van dit schooljaar evalueert de politiek of het mobieltjesverbod in de klas het gewenste effect heeft of dat er toch een wettelijk verbod nodig is.

Hoe scholen omgaan met het verbod, mogen ze zelf bepalen. Bij het Pius X in Bladel gebruiken ze de telefoontas, dat is een tas waar scholieren bij aanvang van de les hun telefoon in stoppen. Buiten de lessen, zoals in de pauzes, hebben leerlingen hun telefoon wel op zak. Volgens directeur Jan Poels werkt dat prima. “Het gaat hier eigenlijk best goed”.