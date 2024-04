112-nieuws: auto vliegt in brand op A2 • telefoondieven gezocht

16.35

Op de A2 bij afrit Boxtel-Noord is een auto in brand gevlogen. De chauffeur had de auto op de vluchtstrook geparkeerd en was zelf achter de vangrail gaan staan om de brandweer te bellen. Toen die rond vier uur aankwam, sloegen de vlammen al uit de voorruit. Het vuur was snel geblust, maar van de auto bleef weinig over. De chauffeur bleef ongedeerd. Een ambulance die toevallig voorbij kwam, ging achter de auto op de vluchtstrook staan en hield zo het achteropkomende verkeer op afstand.