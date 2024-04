112-nieuws: drie auto's botsen in Helmond • ongeluk op A16

10.44

Een auto sloeg rond tien uur vanochtend over de kop op de A50 van Eindhoven richting Oss. Daarop werd de weg afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Er ontstond daardoor een file voor Sint-Oedenrode. Die file was rond kwart over elf 's ochtends vijf kilometer lang. De vertraging bedroeg zo'n tien minuten. Verkeer richting Nijmegen kreeg het advies de richting Den Bosch te volgen over de A2 en de A59. De automobilist is nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.